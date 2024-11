O Palmeiras enfrenta o Botafogo, nesta terça-feira (26), às 21h30, na Arena Palmeiras, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo é uma decisão para os clubes, já que as duas equipes estão empatadas com 70 pontos. O Verdão leva vantagem e lidera o Brasileirão nos critérios de desempate, com uma vitória a mais do que o rival carioca. O zagueiro Murilo, recuperado de dores na coxa, deve retornar à titularidade.

Sendo assim, a provável escalação do Palmeiras deve ser: Weverton, Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Rony (Flaco López). O alviverde soma até aqui 21 vitórias, 7 empates e 7 derrotas na competição, cerca de 66% de aproveitamento.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Já o Botafogo, que pelo segundo ano seguido corre o risco de perder o título para o próprio Palmeiras, deve entrar em campo com: John; Vitinho (Mateo Ponte), Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Almada; Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus. Wilton Pereira Sampaio (GO) apita a partida, auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR). Wagner Reway (ES) comanda o VAR. Palmeiras x Botafogo terá transmissão ao vivo com narração no YouTube Jovem Pan Esportes.