O Auxílio Brasil, novo programa assistencial que irá substituir o Bolsa Família, deve começar no mês de novembro, após o fim do auxílio emergencial 2021. O programa deve contemplar um maior número de beneficiários e ampliar o valor médio de pagamento.

É recomendado fazer a atualização do cadastro no CadÚnico para aqueles que se enquadram nas exigências do programa e, consequentemente, do novo Bolsa Família. Ou seja, que fazem parte do grupo de famílias de baixa renda, com membros familiares que ganham até meio salário mínimo por pessoa, ou seja, R$ 550,00. Em nossa matéria, você confere como funciona o procedimento.

Novo Bolsa Família: como realizar a atualização cadastral?

Para prosseguir com uma atualização dos seus dados no Cadastro Único para evitar corte no Auxílio Brasil (novo Bolsa Família), é necessário buscar um dos pontos de atendimento em seu município. O Centro de Referência de Assistência Social, Cras, é onde pode-se fazer a atualização dos dados.

Existem outros pontos que as administrações locais designam somente para esse fim. Basta pesquisar em sua localidade e averiguar se ocorre a necessidade de agendamento ou, no caso, se o atendimento é por ordem de chegada sem agendamento prévio.

No ato de atualização para garantir o novo Bolsa Família, será necessário apresentar os seguintes documentos dos membros da família:

Certidão de Nascimento;

Certidão de Casamento (caso tenha);

Carteira de Trabalho (CLT);

Título de Eleitor;

Nos casos de indígenas será necessário apresentar o Registro Administrativo de Nascimento Indígena (Rani).

Aplicativo CadÚnico

O Governo Federal disponibilizou um aplicativo sobre a sua base de dados, que incluirá o novo Bolsa Família: o Meu CadÚnico. Através da plataforma, é possível verificar seus dados e ter outras informações importantes. Ele é exclusivo para quem já fez o cadastro presencial e consta no banco de dados. Caso não seja cadastrado, não terá como acessar.

Por telefone, também é possível consultar seu CadÚnico. O contato pode ser feito através do número 0800 707 2003, sendo que a ligação não gera custos ao cidadão. Por conseguinte, o atendimento funciona de segunda a sexta, nos horários de 17 às 19h; aos finais de semana e feriados, de 10 às 16h. O contato deve ser feito por meio de telefone fixo.