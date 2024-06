O Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp) está com 68 vagas de emprego disponíveis para esta sexta-feira (7). Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do órgão, na Galeria+, Avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

20 VAGAS: OPERADOR DE LOJA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Primeiro Emprego ou com experiência em atendimento ao cliente.

Conhecimento básico de informática.

Desejável curso de operador de loja e atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: JARDINEIRO PAISAGISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e NR 35.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

04 VAGAS: OFICIAL DE LIMPEZA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

20 VAGAS: AUXILIAR DE LIMPEZA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter CNH E.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: COZINHEIRO INDUSTRIAL

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função e/ou com preparos em grande escala.

Ter conhecimento e habilidades em Elaboração de Cardápios, Preparo de Molhos e etc., Liderança de Equipes, Cozinha Industrial

Desejável ter cursos na área e/ou Manipulação de Alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA III

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Ter conhecimento e habilidades em cortes de carnes e legumes.

Desejável ter cursos na área e/ou Manipulação de Alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA II

Escolaridade: Ensino Fundamental ou Médio completo.

Com experiência na função e/ou como Saladeira.

Desejável ter cursos na área e/ou Manipulação de Alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGA: ROÇADOR

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

04 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS IV

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS III

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Morar nas proximidades do Shopping Manauara.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

04 VAGAS: AUXILIAR DE ESTOQUE

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter CNH A/B, Informática Básica e cursos na área de Logística.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: ARTÍFICE I

Escolaridade: Ensino Médio Cursando ou Técnico completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter curso de Elétrica, NR 10 e NR 15.

Desejável ter CNH A/B.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

04 VAGAS: AUXILIAR DE ESTACIONAMENTO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH A ou A/B e desejável curso de Informática Básica.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE INSTALAÇÕES

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Com experiência em Instalações de Equipamentos de Segurança Eletrônicas (alarmes, câmeras, sensores, cercas e cabeamento).

Obrigatório ter CNH A/B.

Desejável ter cursos de Elétrica, Ferramentaria, NR-35, TBO e Informática Básica.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

O post Emprego: 68 vagas no Sine Amazonas; 20 de operador de loja apareceu primeiro em Portal Você Online.