Música clássica, popular, teatro, shows e arraial. A agenda cultural do fim de semana está repleta de opções para os manauaras.

Agenda cultural de Sexta-feira (07)

Shopping Manaus Via Norte – 6º ‘Arraial da Alegria’

O tradicional Festejo Junino promovido pelo Shopping Manaus Via Norte, que se inicia nesta sexta-feira contará com espaços instagramáveis, atrações culturais, apresentações de quadrilhas, barracas com comidas típicas e e mais 12 atrações musicais incluindo o show do cantor Xandinho e o grupo ‘Balanço da Sanfona. A entrada é gratuita.

Horário: 18:00hrs

Local: Shopping Manaus Via Norte.

Shopping Sumaúma – ‘Arraial do Suma’

O ‘Arraial do Suma’ ocorre de 7 a 30 de junho de 2024, na praça de eventos Sumaúma Park Shopping, Zona Norte de Manaus. O espaço contará com barracas de comidas típicas, música para para toda a família. Às sextas e sábados, das 17h30 às 19h30, o Trio Pato Siqueira Pé de Serra, apresentará o melhor do forró e das cantigas de São João. A entrada é gratuita.

Horário: a partir das 17h30.

Local: Sumaúma Park Shopping.

Sesc – Arraial do Comerciário

O ‘Arraial do Comerciário 2024’ ocorre no dia 7 de junho, a partir das 18h, na Unidade Sesc Ler Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. A programação contará com danças regionais, música ao vivo e comidas típicas. A entrada é gratuita.

Horário: a partir das 18h00.

Local: Sesc Amazonas, Unidade Cidade Nova, Avenida Visconde de Itanhaém, nº 94, Zona Norte de Manaus.

Show com a banda ‘Ratos do Porão’

A banda de rock ‘Ratos do Porão’ se apresenta em Manaus nesta sexta-feira. O show será realizado no Teatro Manauara, Zona Sul. O show celebra os 40 anos de carreira da banda e marca também o lançamento do álbum ‘Necropolítica’, produzido durante a pandemia. Os ingressos estão à venda no link.

Horário: às 21h00.

Local: Teatro Manauara.

Festival Internacional de Flautistas

No segundo dia do XX Festival Internacional de Flautistas, o evento começa com o Evento Científico também acontece às 14h00, na biblioteca do teatro. Às 18h00, a Orquestra Barroca do Amazonas se apresenta com os maestros Marcio Páscoa, Wendy Rolfe, Michel Bellavance, Arley Ralol e Ayron Barata. Às 19h30, se apresenta a Orquestra de Câmara do Amazonas, com os maestros Hilo Carriel, Fernando Brandão, Victor Somma, Leonardo Winter, David Ganc e Alexandre Rodriques. A entrada é gratuita.

Horário: a partir das 9h00.

Local: Escola de inglês ICBEU, Av. Joaquim Nabuco, 1286, bairro Centro.

Agenda cultural de Sábado (08)

Millennium Shopping

Durante o mês de junho, o Millennium Shopping contará com uma programação musical eclética, gratuita e animada para os fãs de pagode, MPB, sertanejo e forró, além de toadas de boi bumbá. Aos sábados, das 12h30 às 14h30, é a vez do músico Jhonathan Dantas fazer a trilha sonora no horário do almoço e que vai do sertanejo a MPB.

Shopping Manaus Via Norte – 6º ‘Arraial da Alegria’

O tradicional festejo junino promovido pelo Shopping Manaus Via Norte, que acontece neste sábado, contará com espaços instagramáveis, atrações culturais, apresentações de quadrilhas, barracas com comidas típicas e mais 12 atrações musicais incluindo o show do DJ Evandro Jr. A entrada é gratuita.

Horário: 18:00hrs

Local: Shopping Manaus Via Norte

Teatro Amazonas – Cine-Concerto Lumina

O Teatro Amazonas recebe neste sábado, o Cine-concerto Lumina, que trará curtas-metragens de animação musicados ao vivo, para adultos e crianças a partir de 4 anos. As apresentações fazem parte da Tournée AF, projeto da Aliança Francesa, que busca promover o intercâmbio cultural entre artistas do Brasil e da França, além de contribuir para a cena cultural local. A entrada é gratuita.

Horário: 17h30.

Local: Teatro Amazonas.

Meet na Roça 2024

O ‘Meet na Roça 2024’ ocorre neste sábado, em Manaus. A festa reúne música, comidas típicas e brincadeiras a partir das 16h, no Meet Cozinha Boemia, na Zona Sul. O evento terá quadrilha junina, touro mecânico, barraca do beijo, bingo, espaço instagramável e outras atrações. Os ingressos estão à venda no link https://shopingressos.com.br/comprar/1869/MEET_NA_ROCA.

Horário: a partir das 16h00.

Local: Meet Cozinha Boemia, localizado na Avenida Rio Mar, Zona Sul de Manaus.

Feijoada do MAG 2024

O Movimento Amigos do Garantido (MAG) realiza ‘Feijoada do MAG 2024’ no dia 8 de junho, a partir das 12h, no Vasco Vasques, Zona Centro-Sul de Manaus. As camisas para o tradicional evento (ingressos) já estão à venda e custam R$ 180. Vendas pelos números (92) 98199-5199 e 98847- 6601.

Horário: a partir das 12h00.

Local: Centro de Convenções Vasco Vasques.

Feijoada Vip do Caprichoso

A ‘Feijoada VIP do Caprichoso 2024’ ocorre neste sábado, em Manaus, no Sesi Clube do Trabalhador, Zona Leste, a partir das 12h. O evento reúne shows de itens oficiais do boi Caprichoso. Os ingressos estão à venda no site sympla.com.

Horário: a partir das 12h00.

Local: Sesi Clube do Trabalhador.

Festival Folclórico do Amazonas 2024

O Festival Folclórico do Amazonas 2024 vai ocorrer entre os dias 8 a 23 de junho, em Manaus. A programação é realizada anualmente no Centro Cultural Povos da Amazônia, Zona Sul. A entrada é gratuita.

Horário: a partir das 19h00.

Local: Centro Cultural Povos da Amazônia.

Campeonato Αmazonense de Fisiculturismo

O Campeonato Amazonense de Fisiculturismo e Fitness 2024 ocorre no dia 8 de junho, em Manaus. O evento inicia às 16h, no Teatro Manauara, Zona Centro-Sul. Os ingressos estão à venda no link.

Horário: a partir das 16h00.

Local: Teatro Manauara.

Show do DJ Meca

O DJ Meca apresenta um show em Manaus, neste sábado. A apresentação ocorre às 22h, no Rox Club e Lounge, Zona Centro-Sul. A festa contará com shows de atrações locais. Os ingressos estão à venda no link.

Horário: às 22h00.

Local: Rox Club e Lounge

Festival Internacional de Flautistas

No segundo dia do XX Festival Internacional de Flautistas, o último dia do evento. Às 14h00 acontece a apresentação musical de Cássia Carrascoza e às 14h30, haverá uma roda de conversa com o tema “A performance e experiência de ensino da música contemporânea para flauta”.

Às 18h00 se apresenta a Amazonas Band com os maestros, Rui Carvalho, Fernando Brandão, Andrea Ernest Dias, Evandro Archanjo, Arladne Paixão e Alexandre Rodrigues e encerrando as apresentações de flautistas, a Orquestra Sinfônica da Amazônia, com os maestros, Claudio Abrantes, Michel Bellavance, Renato Kimachi, Ayrton Barata e Jesus Elbitar e Abner Américo, às 19h30. A entrada é gratuita.

Horário: a partir das 9h00.

Local: Escola de inglês ICBEU, Av. Joaquim Nabuco, 1286, bairro Centro.

Agenda cultural de Domingo (09)

Millennium Shopping

Durante o mês de junho, o Millennium Shopping contará com uma programação musical eclética, gratuita e animada para os fãs de pagode, MPB, sertanejo e forró, além de toadas de boi bumbá. Aos domingos, das 13h às 15h, quem comanda o som é Armando Soares, com um repertório que inclui forró e toadas.

Shopping Manaus Via Norte – 6º ‘Arraial da Alegria’

O tradicional festejo junino promovido pelo Shopping Manaus Via Norte, que acontece neste domingo, contará com espaços instagramáveis, atrações culturais, apresentações de quadrilhas, barracas com comidas típicas e mais 12 atrações musicais incluindo o show da banda ‘Feras do Forró’. A entrada é gratuita.

Horário: 18:00hrs

Local: Shopping Manaus Via Norte

Teatro Amazonas

Encerramento do XX Festival Internacional de Flautistas. A Amazonas Filarmônica realiza o ‘Encerramento do XX Festival Internacional de Flautistas’, no Teatro Amazonas, no dia 9 de maio de 2024. O espetáculo tem classificação livre e a entrada gratuita.

Outros eventos para o mês de junho

Casa de Praia Zezinho Corrêa

A Casa de Praia Zezinho Corrêa, administrada pela Prefeitura de Manaus, recebe, no dia 12 de junho, o cantor e compositor Jorge Vercillo, como atração especial do Dia dos Namorados. O artista carioca sobe ao palco Murilo Rayol, a partir das 21h, apresentando a turnê “JV 30”, que celebra seus 30 anos de carreira. Entre os maiores sucessos do cantor estão “Final Feliz”, “Que Nem Maré”, “Ela Une Todas as Coisas”, e “Homem-Aranha”.

Horário: a partir das 21h00.

Local: Casa de Praia Zezinho Corrêa.

Teatro Amazonas – ‘Canções da Floresta do Amazonas’

Nos dias 12 e 13 de junho, às 20h, a Amazonas Filarmônica apresenta ‘Canções da Floresta do Amazonas’, no Teatro Amazonas. Resgatando a importância e a força da nossa música clássica, e combinando-a com belas e marcantes imagens da Amazônia, o projeto propõe uma imersão na floresta para chamar atenção de sua importância fundamental para existência de vida em nosso planeta. A entrada é gratuita.

Horário: a partir das 20h00.

Local: Teatro Amazonas.

