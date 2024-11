A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferece 257 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (18), de 8h às 14h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital”.

Os interessados em concorrer as vagas devem acessar o site http://gov.br/trabalho e http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na Avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na Avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

É importante que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados, especialmente ao finalizarem novas qualificações. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais, como cursos ou certificações, por isso, é essencial estar atento aos “Requisitos Obrigatórios” de cada vaga.

A Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373-A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

Vagas Novas – 5

1 vaga – Agente de Crédito

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Alvorada ou adjacências e ter documentação completa;

Atividades – realizar prospecção de clientes via fone e presencialmente; analisar a viabilidade de concessão de empréstimos e linhas de crédito; coletar e processar informações financeiras; preparar documentação, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – prestar atendimento ao cliente com foco em identificar suas necessidades; orientar e direcionar os clientes sobre os produtos disponíveis na loja; alcançar metas de vendas estabelecidas; auxiliar na movimentação dos veículos; utilizar o sistema de vendas para gerenciamento das operações.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – prestar atendimento ao cliente; realizar emissão de notas fiscais, organização de documentos, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Recursos Humanos

Escolaridade – ensino superior completo em recursos humanos ou administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de pacote Office; conhecimento no sistema alterdata; controle e domínio em ponto eletrônico; disponibilidade de horário e documentação completa;

Atividades – realizar serviços administrativos, como folha de pagamento, R&S, encargos sociais, férias, rescisões, fiscalizações trabalhistas e demais atividades inerentes ao cargo.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 90

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação “D” dentro do prazo de validade; disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral; guinchar, destombar e remover veículos avariados e prestar socorro mecânico; movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos, realizar inspeções e reparar veículos; vistoriar e verificar documentação de veículos e cargas; definir rotas e assegurar a regularidade de transporte.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Vendedor de Imóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em vendas e atendimento ao cliente; e documentação completa;

Atividades – realizar prospecção de clientes, agendamento de visitas e atendimento a clientes; apresentar o produto de acordo com o perfil e necessidade do cliente; montar plano de pagamento e análise de crédito; acompanhar todo o processo de venda do cliente até o fechamento.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em call center e documentação completa;

Atividades – prestar assistência técnica, fazer cobranças, vender produtos, tirar dúvidas em relação a um produto ou serviço, entre outras atividades.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Pracista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e documentação completa;

Atividades – visitar clientes; realizar prospecção de novos clientes; limpeza dos freezers e demais atividades relacionadas ao cargo.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; disponibilidade de horário; residir na zona Leste de Manaus e ter documentação completa;

Atividades – realizar atendimento a clientes, negociar preço, prazo, condições de pagamento e descontos da venda, orienta quanto às especificações dos produtos e/ou serviços; controlar os pedidos dos clientes, qualidade dos produtos e prazo de entrega estabelecido.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar cargas, materiais e produtos em diversas regiões, respeitando as normas de trânsito e segurança; realizar entregas aos clientes.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Consultor de Vendas Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em material de construção, tintas ou naval; e documentação completa;

Atividades – realizar vendas presenciais na loja com informações detalhadas sobre produtos e integração de dados de clientes no sistema interno.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar emissão de notas fiscais; controle de entrada e saída do caixa.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Ajudante de Eletricista

Escolaridade – ensino técnico completo ou cursando eletrotécnica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10, NR-12 e NR-35; Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar instalações de sistema fotovoltaico; dar apoio na separação de materiais, equipamentos, ferramentas e suprimentos em estoque; auxiliar nas atividades de corte, fixação, passagem de cabos e fios, conexões e outros decorrentes da atividade de instalação.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico Eletricista

Escolaridade – ensino técnico completo ou cursando eletrotécnica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade; experiência em elétrica residencial e predial; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar visitas técnicas aos clientes para análises: estrutural, elétrica, sombreamento, entre outros; emitir relatórios das visitas realizadas no sistema; acompanhar consultor de vendas em visitas técnicas.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – registrar vendas, processar pagamentos, realizar atendimento de qualidade, lidar com reclamações e manter a organização do ambiente de trabalho.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade; conhecimento básico em hidráulica e elétrica; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – planejar e executar serviços de manutenção corretiva e preventiva de máquinas, equipamentos e instalações

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Entregador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade; noções em hidráulica e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar transporte de materiais e produtos para diversos itinerários; elaborar rotas de viagem e fazer conferência de materiais para assegurar a correta entrega.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Padeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – abrir a padaria todas as manhãs; misturar a massa, preparar recheios e coberturas para doces.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar reposição de mercadorias nas gôndolas; verificar validade dos produtos; manter a organização e limpeza nas gôndolas; prestar suporte no atendimento ao cliente.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Agente de Portaria e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – monitorar loja; prestar suporte aos demais colaboradores e no atendimento ao cliente; fiscalizar a entrada e saída de funcionários, terceirizados e clientes da loja; realizar auditorias no recebimento de mercadorias dos fornecedores.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Ajudante de Padeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar no preparo de pães, separar ingredientes e manipular massas; manter a ordem, organização e a limpeza geral da cozinha; auxiliar no processamento dos alimentos; atualizar e verificar o estoque; realizar montagem dos pratos, recheios e decoração.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Ajudante de Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – prestar atendimento a clientes e dar orientação sobre carnes, adquirindo habilidade no preparo; ajudar o açougueiro no corte de carne, separação e desossa; reportar-se ao líder de açougue.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Peixaria

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atender clientes em lojas e mercados; dar informações sobre produtos e promoções.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 101

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Promissão (SP); ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar a indústria de abate bovino.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Várzea Grande (MT); ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – prestar atendimento a clientes; negociar preço, prazo, condições de pagamento e descontos da venda; orientar quanto às especificações dos produtos e serviços; controlar os pedidos dos clientes, a qualidade dos produtos e o prazo de entrega estabelecido.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 43

2 vagas – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade; curso de MOPP e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral; guinchar, destombar e remover veículos avariados e prestar socorro mecânico; movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos; vistoriar e verificar documentação de veículos e cargas; definir rotas e assegurar a regularidade do transporte.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estágio em Marketing Digital

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando ensino superior em marketing;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar gestão de redes sociais, monitorando as mídias sociais e administrando atividades de relacionamento com público/seguidores; elaborar planejamento estratégico de marketing digital e desenvolver produção de conteúdo; gerenciar marketing de influência e resultados de avaliação de desempenho.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Roçador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com roçadeira Stihl e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar serviços de roçagem, por meio de roçadeira à combustão.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias; movimentar mercadorias em transportes; coletar e entregar encomendas; receber e solicitar informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de MOPP e Direção Defensiva; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar transporte de carga e descarga.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros: Armando Mendes, Zumbi, São José, Coroado, Japiim, Petrópolis, Compensa ou Alvorada; ter documentação completa;

Atividades – realizar limpeza nas dependências da empresa; remover o pó dos móveis, fazer a varredura do piso, aspirar detritos, limpar ou lavar vidros e janelas, remover o lixo das lixeiras, higienizar os banheiros e repor materiais.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar atendimento a clientes, vendas e faturamento.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

8 vagas – Operador de Estacionamento (temporário)

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar a operação dos caixas/guichês do estacionamento do shopping; atender clientes e dar informações sobre o local; realizar rondas pelo estacionamento, buscando solucionar qualquer não conformidade.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – executar serviços de varredura e limpeza em instalações, como banheiros, cozinhas, corredores internos e externos, acessos, salas de atendimento e espera, móveis, utensílios e equipamentos.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Financeiro

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando ciências contábeis;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar pagamentos, fazer o controle de contas a pagar e a receber, controlar fluxos de caixa, acompanhar extratos bancários, realizar balanços financeiros, preparar relatórios e apoiar o setor de contabilidade no pagamento de tributos.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Leste ou bairros adjacentes ao Distrito Industrial; ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva em sistemas hidráulicos, elétricos, telefonia, móveis, portas e janelas, pisos, revestimentos, divisórias e outros itens.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-33 e NR-35; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – prestar atendimento a clientes; negociar preço, prazo, condições de pagamento e descontos da venda; orientar quanto às especificações dos produtos e serviços; controlar os pedidos dos clientes, a qualidade dos produtos e o prazo de entrega estabelecido.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga

1 vaga – Almoxarife

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade; disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar no recebimento, conferência e estocagem dos materiais; controlar entrada e saída de ferramentas; organizar arquivos e peças; acompanhar os consertos e substituição de peças; fazer orçamento de compras nas lojas.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Refrigeração de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – montar, instalar e colocar em funcionamento equipamentos de refrigeração e ar-condicionado; realizar análises e ajustes de performance, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Instalador de Calhas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – instalar as calhas de forma correta, evitando vazamentos e garantindo o escoamento adequado da água; realizar a manutenção das calhas, verificando se há entupimentos ou danos que podem prejudicar o funcionamento; executar reparos em calhas danificadas, substituindo peças ou fazendo ajustes quando necessário.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Roçador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar corte de gramas e arbustos de maneira ágil e precisa.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – prestar atendimento a clientes; negociar preço, prazo, condições de pagamento e descontos da venda; orientar quanto às especificações dos produtos e serviços; controlar os pedidos dos clientes, a qualidade dos produtos e o prazo de entrega estabelecido.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 18

2 vagas – Lavador de Veículos – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – limpar e enxugar veículos interna e externamente; realizar polimento e cristalização de pintura, entre outras funções.

Disponível até 18/11/2024 ou encerramento da vaga.

