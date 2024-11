Joe Biden desembarcou neste domingo (17) em Manaus para a primeira viagem à floresta amazônica de um presidente em exercício dos Estados Unidos. O avião do democrata pousou pouco depois do meio-dia (horário local) na capital do estado do Amazonas, onde ele se encontrará com líderes indígenas e locais que trabalham para proteger a Amazônia.

No aeroporto, ele foi recebido pela embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Bagley, pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, e pelo prefeito de Manaus, David Almeida, assim como pelo cientista Carlos Nobre, especialista em aquecimento global e em temas relacionados à Amazônia.

A visita foi precedida por um anúncio simbólico: a Casa Branca informou que o governo dos Estados Unidos aumentou sua contribuição bilateral para financiar a luta contra as mudanças climáticas a 11 bilhões de dólares (R$ 63,6 bilhões) anuais em 2024.

O valor faz de Washington “o maior contribuinte bilateral em financiamento climático no mundo”, afirmou o governo americano em um comunicado.

O anúncio acontece no momento em que os participantes na conferência do clima COP29 de Baku discutem sobre quem deve financiar a luta contra a crise ambiental.