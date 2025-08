Visuliazação: 0

Iniciado em 2022, em Manaus (AM), o “Mujeres Fuertes” é um projeto executado pelo Instituto Hermanitos que capacita mães solo, refugiadas e migrantes que sonham em abrir o próprio negócio e conquistar a independência financeira. Até a próxima sexta-feira, 8 de agosto, estão abertas as inscrições para a 9ª edição através do link: https://forms.gle/ZKVQFhWBdVJy9cDK8.

A edição oferecerá 50 vagas. Podem se inscrever mães solo, refugiadas e migrantes de todas as nacionalidades, além de brasileiras em situação de vulnerabilidade social, com documentação completa (RNM ou RG e CPF), disponibilidade para seis meses de formação e interesse em empreender no ramo da gastronomia.

Ao longo da capacitação, as participantes terão acesso a cursos, oficinas e palestras sobre temas essenciais para gerir um negócio de sucesso, como educação financeira, formalização da marca, vendas, captação de clientes, marketing digital e empoderamento feminino.

Ana Vasconcelos, coordenadora do projeto, faz um convite especial. “Aqui, nenhuma mulher caminha sozinha. Estamos sempre dispostas a ajudar umas às outras e crescer em união. Venha e dê o primeiro passo rumo ao seu futuro empreendedor”, afirma.

Para esclarecimento de dúvidas, a organização disponibiliza o seguinte contato de WhatsApp: (92) 99237-4215.

Em Manaus (AM), a 9ª edição do “Mujeres Fuertes” é executada pelo Instituto Hermanitos, com recursos oriundos de reversão trabalhista do Ministério Público do Trabalho Amazonas e Roraima (MPT – AM/RR), com apoio do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – Amazonas e Roraima (TRT 11ª Região – AM/RR), Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas (Sebrae-AM).

Sobre o Instituto Hermanitos

O Instituto Hermanitos atua na promoção da dignidade, acolhimento e geração de oportunidades para pessoas refugiadas e migrantes nos estados do Amazonas e Roraima. Por meio de programas de empregabilidade, formação empreendedora, capacitações, apoio psicossocial e ações culturais, a instituição contribui para a integração e valorização desses grupos no contexto amazônico. Saiba mais em: www.hermanitos.org.br.