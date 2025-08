Visuliazação: 1

Um acidente entre carros deixou duas pessoas feridas no Ramal do Ipiranga, localizado no Distrito Industrial 2, zona leste de Manaus, na noite de domingo (03/08),

De acordo com informações da Polícia Militar Amazonas, o acidente ocorreu quando os veículos, uma picape Chevrolet S10, de placa JXJ-8726, e um Volkswagen Fox de cor branca, trafegavam em sentidos opostos e colidiram.

Um homem e uma mulher, que estavam no Fox, foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos.

Já os ocupantes da picape não sofreram ferimentos graves uma vez que usavam cinto de segurança e não foram levados para o hospital.

A Polícia Militar apurou que os motoristas envolvidos estariam retornando de balneários da região.