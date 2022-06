Avalie o post

Nascido no bairro de Santo Antônio, zona oeste de Manaus, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), Roberto Cidade (União Brasil), comemorou nesta segunda-feira (13), o dia do santo e aniversário de 72 anos do bairro.

Ele fez a entrega da capela multiuso São Francisco, na paróquia Santo Antônio, um anseio antigo dos moradores.

A obra, resultante de emenda parlamentar no valor de R$ 120 mil, será utilizada, principalmente, para realização de velórios de forma gratuita.

“Fico muito feliz e honrado de podermos contribuir com uma obra que irá beneficiar não apenas a população do Santo Antônio, mas também da Compensa, São Jorge, Vila da Prata, São Raimundo, Glória. Morei na rua Padre Francisco, tenho identificação com esse bairro e dar a nossa contribuição, por meio de emenda parlamentar, me alegra muito. A capela multiuso São Francisco, da paróquia Santo Antônio, é a garantia de cidadania em um momento tão delicado, que é quando se perde um familiar, um amigo. Esse era um desejo antigo dessa comunidade e agora, felizmente, é uma realidade”, falou.

A Paróquia Santo Antônio existe há 51 anos e, conforme o pároco, frei João Messias, há muito tempo os comunitários ansiavam por ter um espaço adequado para velar seus entes.

“Vamos zelar e cuidar para que a Capela Multiuso São Francisco possa, realmente, atender as pessoas. Isso aqui é para dar dignidade, para garantir justiça a cada ser humano. Agradeço ao deputado Roberto Cidade por ter ouvido o nosso apelo e escutado o clamor do povo. Continue escutando. Todo político que cuida do seu povo com amor e carinho tem respeito. Agradeço a todos em nome da comunidade”, disse o pároco.

Moradora do bairro há mais de 50 anos, a empreendedora Solange Vale de Castro, ressaltou a importância do novo espaço.

“Nunca tivemos a oportunidade de ver a comunidade, o nosso povo fazer a despedida dos seus entes com tanta dignidade. E isso está acontecendo porque temos um grande representante na Assembleia Legislativa, temos uma pessoa que conhece a comunidade. Agradecemos por ter visto a necessidade que o povo tem, que a comunidade tem. Os moradores do Santo Antônio agradecem”, afirmou.

Leia mais

Roberto Cidade reforça segurança em redes de hospitais no Amazonas

Capela Multifuncional Comunitária

A Capela Multifuncional Comunitária São Francisco foi construída a partir de emenda parlamentar, no valor de R$ 120 mil, de autoria do deputado estadual Roberto Cidade.

O espaço será usado, de forma gratuita, para a realização de velórios, orações e demais situações de apoio à comunidade.

Com isso, melhora as condições de atendimento social aos moradores do bairro Santo Antônio e outros adjacentes, como Vila da Prata, São Jorge, Glória e Compensa.

A intervenção realizada por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) contemplou serviços de adequação das paredes e do piso, além da pavimentação do espaço externo com peças pré-moldadas e colocação de esquadrias de ferro.

Foto: Divulgação

O post Emenda de Cidade garante dignidade a moradores do Santo Antônio apareceu primeiro em BNC Amazonas, o site de política!.