Quem esteve perto do ex-prefeito de Manaus Arthur Neto (PSDB) em Parintins, no início desta semana, ficou impressionado com ele.

Mas foi com sentimento consternação.

Da imagem de político vigoroso na fala e no andar, quase nada ficou, descreveram.

Político de 76 anos de idade, o tucano voltou à cidade deambulando e quase sem voz.

Pessoas que o viram e ouviram o descrevem principalmente com a dificuldade de andar e as palavras quase inaudíveis.

