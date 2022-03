Avalie o post

Durante a sua fala, o chefe do Executivo fez críticas aos governos que o antecederam

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro participou de um evento promovido pelo Partido Liberal (PL) neste domingo (27), em Brasília, e fez um discurso em clima de campanha à reeleição. Durante a sua fala, o chefe do Executivo fez críticas aos governos que o antecederam e disse que o Brasil não pode voltar a ser liderado por alguém do PT.

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

“Temos um compromisso. Não podemos esquecer o nosso passado. Porque aquele que esqueceu seu passado está condenado a não ter um futuro. Os mais jovens podem não conhecer, mas os seus pais e avós têm obrigação de mostrar para onde o Brasil estava indo, bem como vivem os jovens em outros países, como a Venezuela”, afirmou Bolsonaro.

Segundo o presidente, “o nosso inimigo não é externo, é interno”. “Não é uma luta da esquerda contra a direita. É uma luta do bem contra o mal. E nós vamos vencer essa luta, porque estarei sempre na frente de vocês.”

Bolsonaro disse que não vai aceitar as ações de quem queira ameaçar a liberdade ou a democracia. “Se [for] para defender a nossa liberdade, se [for] para defender a nossa democracia, eu tomarei a decisão contra quem quer que seja. E a certeza do sucesso é que eu tenho um exército ao meu lado. E esse exército é composto de cada um de vocês [apoiadores]. Podemos até perder algumas batalhas, mas não perderemos a guerra por falta de lutar. Vocês sabem do que estou falando”, declarou. O presidente, no entanto, não explicou que decisão tomaria.

O presidente afirmou, ainda, que não desrespeitará as leis, embora tenha manifestado ao abordar a questão. “Por vezes, me embrulha o estômago ter que jogar dentro das quatro linhas, mas eu jurei, e não foi da boca para fora, respeitar a Constituição. E aqueles que estão ao meu lado, todos, em especial os 23 ministros, vocês têm obrigação, juntamente comigo, de fazer com que, quem esteja fora das quatro linhas, seja obrigado a voltar para dentro das quatro linhas.”

O evento do PL vinha sendo anunciado pela legenda como de lançamento da pré-candidatura de Bolsonaro à Presidência da República. No entanto, o partido decidiu alterar o formato da solenidade para evitar que o presidente e o partido cometessem crime eleitoral e passou a divulgar o encontro como um ato para estimular a filiação de mais políticos.

Apesar disso, autoridades e apoiadores do chefe do Executivo que participaram do evento disseram esperar que o presidente renove o seu mandato por mais quatro anos, como o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Bolsonaro, então, disse que a responsabilidade dele é grande, mas sugeriu estar preparado para a eleição. “Eu tenho a consciência tranquila de que todo o sacrifício não será em vão. Será para o bem do nosso Brasil. Para o bem dos nossos filhos e netos. O Brasil não é mais uma nação do futuro, é uma nação do presente. Estou aqui porque acredito em vocês, e nós estamos aqui porque acreditamos no Brasil”, frisou.

“Estamos próximos um do outro, e o que nós queremos é entregar o comando desse país, lá na frente, bem lá na frente, por critério democrático, transparente, um país bem melhor do que recebi em 2019. O evento de hoje é um movimento onde nós nos somamos aos outros partidos, como Republicanos, Progressistas, entre outros, na busca de somar forças para bem administrarmos o nosso Brasil”, acrescentou o presidente.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

