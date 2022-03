Avalie o post

Provas foram realizadas neste domingo

Manaus – O concurso público para delegado da Polícia Civil (PC-AM), realizado neste domingo (27), registrou 4.996 faltosos em Manaus e nos municípios de Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Tefé.

(Foto: Tácio Melo / Secom)

O número representa aproximadamente 41% do total de inscritos no certame, organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Pelo período da manhã, quando ocorreu a prova objetiva, foram registrados 4.387 faltosos, de um total de 12.199 candidatos. À tarde, durante a prova discursiva, mais 609 inscritos não compareceram, totalizando os 4.996 faltosos em todo o concurso.

No próximo domingo (3) será realizado o concurso para os cargos de escrivão e perito (legista, criminal e odontolegista), das 8h às 12h, e para investigador, das 15h às 19h. As provas serão aplicadas nos municípios de Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Tefé, além de Manaus.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Fonte