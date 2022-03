Avalie o post

Senador fez as declarações após Lula ter afirmado que o atual congresso “é, talvez o pior” da história do país

Brasília – Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, respondeu neste domingo (20) a críticas direcionadas ao Congresso pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pacheco disse que o Brasil está cansado de “discursos oportunistas em período eleitoral”.

(Foto: Agência Senado)

O senador fez as declarações depois de Lula ter afirmado que o atual congresso “é, talvez o pior” da história do país. Lula ainda falou sobre “concentração de poder” de Arthur Lira, presidente da Câmara.

Pacheco disse que diversas matérias de interesse público foram aprovadas nesta legislatura e que os membros do Congresso protegeram a democracia.

“Uma declaração deformada, ofensiva e sem fundamento, fruto do início da disputa eleitoral, que faz com que seja ‘interessante’ falar mal do Parlamento”, disse ele.

“O mesmo Congresso também se posicionou fortemente em defesa da democracia quando arroubos antidemocráticos assombraram a nação. E foi esse mesmo Congresso que validou as urnas eletrônicas, ao rejeitar a ideia do voto impresso”, completou.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

