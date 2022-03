Avalie o post

Itens estavam sendo vendidos por meio de aplicativo de mensagens

Jutaí – Um total de 51 cestas básicas desviadas da Fundação Nacional do Índio (Funai) foram apreendidas neste sábado (19), no município de Jutaí (a 751 quilômetros de Manaus). As cestas haviam sido desviadas da Fundação Nacional do Índio (Funai) e estavam sendo oferecidas para venda em um comércio do município, no bairro Mariano.

A ocorrência foi atendida por volta das 11h30 pela Polícia Civil do Amazonas, por meio da 56ª Delegacia Interativa de Polícia de Jutaí, com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e da Guarda Civil Municipal (GCM).

Segundo a investigadora Susan Lima, gestora da 56ª DIP, a unidade policial recebeu, no sábado pela manhã, uma denúncia, por meio de integrantes da Funai, informando que cestas básicas da fundação estavam sendo oferecidas para venda por meio de um grupo de mensagens.

Conforme a investigadora, após receber a delação, a equipe de investigação, juntamente com a PMAM e a GCM, dirigiu-se ao endereço informado como local de retirada das cestas básicas e constatou a veracidade do caso.

“A proprietária do comércio não soube explicar a procedência da mercadoria, afirmando que seu esposo as teria trazido e que ele não estaria no local naquele momento”, destacou a autoridade policial.

Ainda de acordo com a gestora, a investigação segue em andamento. Conforme as circunstâncias, um Inquérito Policial (IPL) foi instaurado para apurar o caso.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

