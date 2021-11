Avalie o post

Manaus – Servidores da Saúde do Amazonas se reuniram em manifestação contra o governo do Estado, por volta das 08h30 da manhã desta segunda-feira (8), em frente à sede da Secretaria Estadual de Saúde (SES) situada na avenida André Araújo, zona sul de Manaus.

Os representantes da categoria informaram que o ato, que é uma continuidade da manifestação realizada no dia 28 de outubro deste ano no dia do servidor, busca cobrar do governador Wilson Lima, o reajuste salarial de 25%.

Em meio à manifestação cartazes chamaram atenção relatando a realidade vivida por esses profissionais. Um deles tinha a seguinte mensagem “Salário base de um profissional da Saúde é de R$ 787,71 – que vergonha governador”.

Esse valor é referente ao salário base atual do Técnico de Enfermagem. O que para eles “é um vergonha”, visto que são eles quem estão na linha de frente no combate à pandemia da Covid-19.

O servidor Gildenor França, um dos representantes do movimento, comentou o descaso do governo com a categoria.

“Nós estamos reivindicando que o governador cumpra a lei, nós estamos com o salário base congelado desde 2016 até hoje. Em 2019 foi sentado e foi feito um acordo para parcelar esse pagamento, além de ter sido colocado em lei, e mesmo assim o governador não cumpre. O que a gente tá querendo é que o governador cumpra a lei, é o mínimo que o trabalhador merece”, finalizou o servidor.

Durante o ato os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana estiveram no local para organizar o trânsito.

Apenas uma faixa das vias sentido centro-bairro e sentido bairro-centro estavam fluindo. Portanto foi necessário a presença dos agentes de trânsito no local.

Uma equipe da Polícia Militar esteve na manifestação para resguardar a integridade das pessoas em caso de alteração, porém o ato seguiu de forma organizada e pacífica. Os servidores aguardam um posicionamento do governo estadual.

Em nota a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) informa que mantém o diálogo com os sindicatos da área da Saúde, através da Mesa de Negociação Permanente do SUS na qual as reivindicações estão sendo tratadas.

