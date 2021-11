5/5 - (2 votes)

Manaus - Um idoso de 69 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (23), em cumprimento de mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra sua vizinha, que na época do fato tinha 13 anos. O caso aconteceu nos meses de novembro e dezembro do ano de 1998, no município de Ananindeua, no estado do Pará (PA).

De acordo com a polícia, a prisão ocorreu na Rua Gama Farias, bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus, após a Polícia Civil do Pará (PC-PA), solicitar, há cerca de uma semana, reforço policial e informar a possível localização do infrator.

“A mãe saía para trabalhar e a adolescente ficava na casa do infrator, que se aproveitava dos momentos em que estava sozinho com ela para cometer os abusos. Após algumas diligências, constatamos que o homem residia no local mencionado e efetuamos a prisão dele”, explicou o policial.

Diante dos fatos, foi solicitado mandado de prisão preventiva em nome do indivíduo, que foi expedido em 16 de outubro de 2020, pela juíza Luisa Padoan da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

O homem será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT) e, posteriormente, retornará ao estado do Pará, onde responderá pelo crime de estupro de vulnerável.