Na manhã desta sexta-feira (23-07), a Escola Municipal de Santo Antônio, realizou o lançamento do projeto "Leitura na ponta da língua e escrita na ponta do lápis". O evento contou, com a presença dos pais dos alunos e convidados como: O professor Nelio Davila representando a Secretária Municipal de Educação Prof. Rosana Cruz, o vereador Eduardo Militão, a Psicóloga Suely Abtibol, a Pedagoga Fabíola, a Conselheira Tutelar Lorena, a Gestora Paloma e outros convidados.

O projeto tem em vista a fundamental importância da formação do leitor, tem como objetivo incentivar o hábito de ler e estimular a criatividade dos alunos culminando na sistematização e no prazer de ler e escrever. Incentivando também a família dos alunos nesse processo, sendo o mediador entre a criança e o livro.

O evento teve apresentação de diversos números artísticos relacionados leitura e escritas com temas locais, com as talentosas apresentadoras, Vindelyn Queiroz Pereira e Maria Stefane Lopes, as atividades foram desenvolvidas pelos alunos do Pré, 1º , 2º, 4º e 5º ano e professores da Escola Municipal de Santo Antônio, tendo como responsável a Coordenadora Laurinete Pereira Gomes.

Atividades realizadas: Pré I: Cantigas de Rodas (indiozinho), 4º ano: Verso e rimas, Pré II turma "A": História do Chapeuzinho vermelho, 2º ano: Poema Dramatizado "O bicho", 3º ano: Encenação da "Bela adormecida", 1º ano: Cantiga de Roda "A galinha pintadinha", Pré II: Música dramatizada "Eu li na Bíblia", 5º ano: A Lenda da Mandioca.

"Contem comigo como Vereador e amigo da Escola, como Presidente da Comissão da Educação, cultura e desporto, em que puder ajudar, estou a disposição, quero parabenizar o Prefeito Edson Mendes e França Moreira pelo compromisso com a educação das nossas crianças. Parabéns a SEMED, todos os professores, alunos e todo o corpo escolar, pela belíssima apresentação deste Projeto educacional que incentiva a leitura e escrita. Meu gabinete está de portas abertas a todos vocês. Muito obrigado pelo convite." Disse o Vereador Eduardo Militão.

"Estou muito feliz em ver este maravilhoso projeto que estão colocando em prática, vendo a integração de todos, professores, pedagogos, administrativos, merendeiras, auxiliares, todos são importantes. Quero Parabenizar esse evento de suma importância para a educação barcelense, como é bom ver professores empenhados no desenvolvimento dos alunos. Quero agradecer a presença das famílias dos alunos, que incentivam a educação dos seus filhos para que eles cresçam e se tornem cidadãos que tragam melhorias para nossa cidade. ." Finalizou o Representante da SEMED Prof. Nélio Davila.

CONFIRA AS FOTOS: