5 / 5 ( 3 votos )

Neste domingo dia 25/07/2021, aconteceu no Campo "Castanheiral" no Bairro de São Sebastião, a quarta rodada do primeiro turno do campeonato municipal peladão Comunitário do Município de Barcelos.

Nesta rodada de domingo, teve 6 jogos com a participação de 12 times e aproximadamente 200 atletas, confira os times participantes: Mariuá, Piloto, A.F.B, A.E.C, Bairro da Paz, São Sebastião, Garotões, A.C.A, Sport Crystal, Big Bam, Santo Antônio e FVS.

CONFIRA O PLACAR DOS JOGOS:

São Sebastião 2 X 2 A.E.C Sport Crystal 2 X 2 Mariuá Garotões 1 X 3 Piloto A.F.B 0 X 1 Santo Antônio Big Bam 0 X 6 A.C.A F.V.S 1 X 1 Bairro da Paz

O evento teve um grande público de todos os bairros de Barcelos, que vieram torcer pelo seu time preferido, também teve rifas e sorteio com excelentes brindes ao som de Isaac Moral.

"Um evento que a gente criou com a parceria dos Bairros e poio da Secretaria Municipal da Juventude Esporte Lazer na pessoal da Secretária Deusa Mota e do Prefeito Edson Mendes. Pretendemos levar o entretenimento na cidade e criar fonte de renda aos moradores, que podem vender sua comida. bebida ao grande público presente ajudando assim a sustentar sua família. Quero novamente agradecer ao Prefeito Edson Mendes, Deusa Mota, Secretaria de Saúde, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária, ao Vereador Eduardo Militão e a equipe da Liga Esportiva Barcelense. que tem ajudado bastante para a realização deste importante evento esportivo". Disse o Dirigente da Liga Esportiva Barcelense, Edinho Costa.

Hoje foi realizado o Campeonato Peladão Comunitário que está na sua quarta rodada, desta vez realizado no Bairro de São Sebastião, a quem represento. Quero agradecer pela oportunidade dada aos moradores do bairro e outras pessoas para angariarem seu ganho já que algumas estão desempregadas. Quero agradecer também a todas as pessoas que colaboraram desde a limpeza a organização do evento. Estou muito contente colaborar e por está frente deste trabalho como vice-presidente do Bairro. Abracei esta causa e junto com meu amigo Edinho estamos aí para melhorar e divulgar o esporte e dar oportunidade de trabalho aos moradores a ganhar seu dinheirinho. Muito obrigada! Finalizou a Vice-Presidente do Bairro de São Sebastião, Professora Cristina.

A próxima roda vai ser neste próximo domingo, 01 de agosto, na comunidade/Bairro de Marará. Estão todos convidados!

VEJA AS FOTOS DOS JOGOS: