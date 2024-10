“A prefeitura de Manaus, sob gestão do prefeito David Almeida (Avante), tem em seu corpo de secretariado, mais de 60% sob o comando de mulheres e por isso Manaus avançou tanto nos últimos anos”. É o que destacou o candidato à reeleição no último domingo (29), durante encontro com apoiadoras no Jevian Festas e Eventos, localizada no bairro Vieiralves, zona Centro-Sul da capital amazonense.

“Grande parte do orçamento e estrutura da prefeitura de Manaus está nas mãos das mulheres. As três maiores pastas, Educação, Saúde e Assistência Social estão sob gestão feminina. Procon, Fundação Doutor Thomas, a Secretaria de Comunicação também. Isso é quase 75% de toda a prefeitura. Com a participação das mulheres nós chegamos ao melhor momento da história de Manaus”, declarou o prefeito David Almeida.

O evento, liderado por Dulce Almeida, uma das coordenadoras de campanha, reuniu mais de 500 mulheres no encontro “Elas com David”. Além das apoiadoras, as candidatas a vereadoras dos partidos que compõem a coligação “Avante, Manaus” (PSD, MDB, Agir, DC e Avante) estiveram presentes.

Para Manaus Avançar

Em seu discurso, David elencou os principais feitos sob o comando feminino em sua gestão. E destacou que para que o trabalho continue a avançar, é necessário que o time que está no comando da prefeitura de Manaus, permaneça por mais quatro anos.

“Somos a 5ª maior Educação do Brasil. Eu estou feliz? Sim! Eu estou satisfeito? Ainda não. Eu quero o 1º lugar, e pra isso, como diz o ditado: ‘em time que está ganhando não podemos mexer’, precisamos continuar este trabalho. Na Saúde, já somos 7 vezes consecutivas a melhor do Brasil, sob o comando de Shádia. Na Assistência Social, sob o comando de Dermi, são 12 Pratos do Povo servindo comida para quem precisa. Esse trabalho precisa continuar”, ponderou o candidato à reeleição.

Servir

Presente no evento, representando o vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, a esposa do vice, Jade Amorim, destacou que uma das principais virtudes do prefeito David Almeida, quem conhece há 24 anos, é servir as pessoas, e ter uma olhar humano para o seu próximo.

“Conheço o David há 24 anos, desde quando conheci meu esposo, Tadeu. E nós já temos essa longa amizade, e uma das coisas que eu posso destacar aqui é que o David é humano, ele sabe olhar para o próximo e sentir a dor do seu irmão. Ele gosta de servir as pessoas, e essa é uma das principais virtudes que eu posso afirmar que fazem parte do caráter do David”, destacou Jade.

Dona Rosa Almeida

Fernanda Aryel, filha do prefeito David Almeida, e presidente nacional do ‘Jovem Avante’, discursou sobre os desafios de ser mãe e atuar com militância política. Ela se emocionou ao relembrar a falecida avó, dona Rosa Almeida, a quem direcionou o sucesso do pai, enquanto homem, pai, avô e gestor.

“Se meu pai deu certo nessa vida foi por causa da minha amada avó. Se ele é um homem que segue a palavra de Deus, se ele acorda cedo para trabalhar. Se ele é um homem íntegro e honesto, um homem com valores e princípios, é por causa da dona Rosa Almeida. Uma mulher de valor, uma mulher que lutou pelos seus filhos para que eles fossem alguém na vida, mas principalmente, deu para eles o bem mais valioso que alguém pode receber, amor, princípios, valores”, destacou Aryel.

