Na tarde desta segunda-feira (30), o Rio Negro, sétimo maior do mundo em volume de água, chegou a uma profundidade de 13,11 metros na altura de Manaus.

A cota atual está a apenas 41 centímetros do pior nível dos 121 anos de medição: 12,7 metros, no ano passado. Atualmente, o rio está baixando em média 19 centímetros por dia. Por isso, é alta a possibilidade do recorde de 2023 ser batido já nessa semana. A maior quantidade de população afetada é no Amazonas. Todos os 62 municípios do estado estão em situação de emergência há um mês e em 58 a situação é mais crítica, o que pode afetar a eleição, afirma o governo do estado. Cerca de 560 mil pessoas estão sofrendo os efeitos da seca de maneira mais acentuada e o governo vem ampliando envio de ajuda humanitária.

As zonas eleitorais de “difícil acesso” foram mapeadas pelo TRE do Amazonas e incluídas no plano logístico especial, com uso de aviões em convênio entre TSE e a Defesa. O tribunal antecipou o envio de mesários, policiais e técnicos às regiões eleitorais e a entrega de urnas pode ocorrer até oito dias antes do pleito.

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União) já admite que a situação é crítica e vem buscando soluções para garantir o acesso dos eleitores aos locais de cotação:

— Desde janeiro de 2024, iniciamos conversas com as prefeituras, governo federal, poderes Legislativos e Judiciário, representantes da indústria e comércio para informar sobre os prognósticos que tínhamos e também estabelecer ações de mitigação.

A justiça eleitoral também tem consciência que a votação na eleição de 6 de outubro em comunidades isoladas do Amazonas deve ser afetada.

Tribunais Regionais Eleitorais se preparam para garantir eleições e adotam medidas como antecipação de envio de mesários e urnas, e uso de aviões, barcos especiais e até animais.

Dos cinco estados com maior número de focos de calor, quatro (Pará, Amazonas, Rondônia e Tocantins) têm zonas eleitorais em risco e áreas que despertem preocupação. Em comunidades do interior, moradores admitem a possibilidade de aumento da abstenção.

Em visita a Manaus, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, demonstrou preocupação com o acesso de eleitores às urnas e pediu atenção especial à Justiça Eleitoral.

No mês passado, ela já havia afirmado que a situação vinha lhe “tirando o sono”:

— Eu consigo garantir a chegada das urnas aos locais com segurança (…). Mas o receio é como o eleitor vai chegar.

O fiasco do imbrochável

Não foi bem aquilo que o candidato de extrema-direita, Alberto Neto (PL) esperava na vinda do “padrinho” Jair Bolsonaro a Manaus.

“Fiasco” seria a palavra apropriada para traduzir a motociata, neste sábado (28) que prometia levar 15 mil motoqueiros – ao menos é o que divulgou a assessora do candidato do PL – , mas a caravana reuniu aproximadamente 2 mil pessoas.

Nem mesmo os R$ 100,00 doados aos mototaxistas numa espécie da “bolsa-gasolina”, foram suficientes para atrair a multidão de bolsomínions que o Capitão Alberto achava que reuniria.

Muitos motoqueiros que se concentraram desde as primeiras horas da manhã em frente ao frente à loja do “véio da Havan”, na Avenida das Torres, nem esperaram o imbrochável desembarcar em Manaus. Depois que embolsaram a “babita” e vazaram.

— Ganho muito mais fazendo minhas corridas do que seguindo político a manhã inteira. Até porque 100 reais de gasosa não paga uma manhã perdida –, cutucou um deles ao márioadolfo.com.

Um buraco só

Motociata de BOlsonaro em Manaus: esvaziada

Em vídeo publicado pelo portal Cenarium, a motociata parece bem esvaziada.

Parecia até escola de samba quando atravessa o samba de enredo e atrasa o desfile: um buraco só.

Leia o texto que acompanha a postagem do vídeo: “A motocarreata com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o candidato a prefeito de Manaus deputado Alberto Neto (PL) tem baixa adesão na manhã deste sábado, 28. O público esperado era de 12 mil pessoas (igual ao da campanha eleitoral de 2022), e o evento reuniu menos de 2 mil apoiadores, como mostrado em vídeos registrados pela

registrados pela CENARIUM”.

Defensoria confere BR-319

Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) visitou, neste sábado (28), as localidades da rodovia BR-319 onde duas pontes desabaram em 2022, no município de Careiro da Várzea.

O desabamento da ponte sobre o rio Curuçá está completando exatos dois anos.

Nestes trechos, ocorreram dois acidentes e em um deles ocorreram mortes.

Famílias sem alimentos

A defensora Rachel Marinho, diretora de Interior e Região Metropolitana, acompanhou a comitiva do movimento “Soluciona BR-319”.

Em sua avaliação, Rachel observa que a dificuldade de locomoção, em razão da queda das pontes, afeta as famílias que residem nessas comunidades.

— Muitas vezes ficam sem acesso a alimentos, porque há uma dificuldade de transporte de bens essenciais –, avaliou Rachel Marinho.

Mistura perigosa

Bandeiras de políticos na caravana à BR-319

O lamentável é que a caravana que foi ate à BR-319 para avaliar os estragos foi usada também como ferramenta de propaganda eleitoral.

Isso não surpreende, afinal o movimento “Soluciona BR-319” é organizada pelo deputado estadual Comandante Dan, bolsonarista broxo.

Não dá para misturar assunto tão sério com politicagem que visa apenas interesses pessoais e eleitoreiros, não é mesmo?

Intervenção na saúde

Marcelo Ramos no Alvorada: intervenção federal na saúde do Amazonas

Marcelo Ramos (PT) está mesmo disposto a pedir ao Governo Federal intervenção na saúde pública do Amazonas.

Durante e caminhada que reuniu uma multidão de apoiadores no bairro Alvorada, candidato a prefeito de Manaus, disse que a população cansou de esperar o Governo do Estado cumprir a sua responsabilidade com a fila do Sisreg.

Acabou a pandemia e nada

O petista na anunciou que se eleito prefeito um de seus primeiros atos é pedir a intervenção federal na saúde.

Segundo ele, “na época da pandemia era porque era pandemia”.

— Acabou a pandemia e o caos continuou na saúde. Já são seis anos de sofrimento da população –, declarou o candidato da coligação “Manaus mais Forte”.

Amom no para-brisa

O candidato Amom Mandel intensifica campanha na reta final

Pra quem apoiar Amom Mandel envelopando o carro com a propaganda do candidato do Cidadania é só enviar uma mensagem para o seu wathsApp. A equipe de campanha do candidato vai até a sua casa tasca a fotografia com o número 23 de Mandel no para-brisa de seu carro.

Maria da “peia”

Criado no dia 30 de setembro de 2014, o programa Ronda Maria da Penha, da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prestou, em 10 anos, cerca de 6 mil atendimentos a mulheres vítimas de violência familiar.

O projeto se consolidou como ferramenta essencial no combate à violência doméstica;

Além de se expandir para diversos municípios do interior do Amazonas.

Machões em cana

Ao longo da última década, o Ronda Maria da Penha foi responsável por 20.151 atendimentos de Medida Protetiva de Urgência, assegurando que as vítimas de violência tenham suas ordens judiciais de proteção devidamente cumpridas.

*

O programa também realizou 3.598 visitas solidárias, que envolvem um acompanhamento direto das vítimas em seus lares, além de registrar 131 prisões em flagrante contra agressores.

Francisco diz que aborto é “assassinato” e os médicos que praticam são “assassinos pagos”

Papa : “o aborto é um homicídio. Assassina-se um ser humano”

O Papa Francisco afirmou, nesta segunda-feira (29/9), que o aborto é um “homicídio” e que os médicos que fazem abortos são “sicários”, o que significa algo como “assassinos pagos”.

Em uma coletiva de imprensa realizada dentro do avião que o levou de volta para Roma, o líder da Igreja Católica definiu o aborto como um “assassinato”

A fala do pontífice ocorreu em voo de retorno da Bélgica.

Segundo ele, as mulheres têm o direito à vida: à sua própria vida e à vida de seus filhos.

— Não podemos esquecer de dizer isso: o aborto é um homicídio. A ciência diz que, no primeiro mês de concepção, todos os órgãos já estão formados… Assassina-se um ser humano” – disse.

Stephane Domeneghini: autora de dois projetos icônicos da empresa, o Senna Tower

Notícia relevante na América Latina nas últimas semanas foi de que o Grupo FGvai construir o residencial mais alto do mundo, o Senna Tower, com mais de 500 metros de altura, na orla de Balneário Camboriú. Quem projetou esse empreendimento foi a engenheira catarinense responsável por projetos da FG, Stephane Domenighine, 36 anos, que conquistou reconhecimento internacional como uma as profissionais que mais entendem de obras de arranha-céus, os também chamados “Supertalls”.

Jair Bolsonaro não perde não tem cargo nenhum, ainda não caiu a ficha de que perdeu a eleição, está inelegível mas continua com o discurso corrosivo, que ataca e ofende as pessoas. Na passagem por Manaus, disse a seu afilhado Alberto Neto (PL), candidato a prefeito, que não dê ouvidos a vereadores, porque eles “não fazem porra nenhuma!” O imbrochável comparou seu governo ao de Lula e disse é melhor que o presidente. Só não explicou por que, se mesmo melhor, como perdeu a eleição? O Bozo também esquece que não fez nada pelo Amazonas em quatro anos de mandato. Ah, fez sim, uma ponte de madeira em São Gabriel da Cachoeira, sua grande obra.

