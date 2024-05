A educação municipal de Manaus tem a maior nota no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), alcançando 6,2 nos anos iniciais (5º ano) e 5,2 nos anos finais (9º ano).

O destaque da nota foi feito pelo prefeito David Almeida, nesta segunda-feira (20), durante entrevista no programa “Manhã de Notícias”, da rádio Tiradentes.

Para o chefe do Executivo municipal, o resultado na avaliação é fruto do trabalho desenvolvido pelos professores em sala de aula, que recebem o terceiro melhor salário do Brasil, da dedicação dos alunos, do apoio das famílias e de todos que contribuem para educação de qualidade na cidade de Manaus.

“Com relação à educação, em Manaus, nós estamos no melhor momento da história da educação municipal. Nós alcançamos a maior nota da história desta cidade no Índice de Educação Básica, nossos professores estão com os salários todos em dia, reposição salarial, entre as capitais do Brasil nós pagamos o terceiro melhor salário para os professores de Manaus, então nós seguimos avançando na educação em Manaus”, disse Almeida.

Além de salários melhores, outras ações e investimentos contribuem para transformar a educação no município, como reformas e construções de unidades escolares, o aumento do número de vagas em creches, e implementação dos projetos “Aprende+”, que pretende atender 246 unidades da pré-escola no 1º e 2º períodos, e o “Alfabetiza+”, que atenderá crianças no 1º e 2º anos.

Desenvolvimento

O prefeito David Almeida destacou também o objetivo de tornar a capital a melhor em todas as áreas para aprimorar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que é medido por três indicadores das áreas da Saúde, Educação e Distribuição de Renda.

“Na Saúde nós temos a saúde básica com os melhores índices do Brasil. Na Educação, nós temos a melhor nota da história no Ideb. E na Distribuição de Renda, o trabalho que a prefeitura fez para desenvolver a cidade em relação ao aporte de recursos para investimentos e geração de emprego, nós avançamos muito, então a gente acredita que nós vamos melhorar a nossa cidade”, concluiu o prefeito.

