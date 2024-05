O Teatro Amazonas mais uma vez recebe uma programação diversificada. Nesta semana, dos dias 21 a 24 de maio, serão realizados eventos que proporcionam alegria para o público, mediante a apresentação de um espetáculo de dança emocionante, que teve sua criação ao longo da pandemia, e um show marcante em homenagem ao artista Zezinho Corrêa com participação de convidadas. Há ainda um concerto especial que acalenta os corações da plateia, trazendo beleza e profundidade em suas notas.

Nesta terça-feira (21/05), o Corpo de Dança do Amazonas (CDA) apresentará no palco do Teatro Amazonas o espetáculo “Solatium”, uma obra criada durante a pandemia que explora a resistência da arte por meio das conexões virtuais.

Idealizado pelo coreógrafo Mário Nascimento, o espetáculo inicia às 20h, com a participação da Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA), sob a regência do maestro Marcelo de Jesus, apresentando um repertório de Mozart, em sintonia com o título em latim, unindo um divertimento que celebra a alegria e a brincadeira. Os ingressos, com classificação livre, estão disponíveis na bilheteria do teatro ou online no shopingressos.com.br.

A 3ª edição do Show Luso Canta Zezinho Corrêa será realizada nesta quarta-feira (22/05), no Teatro Amazonas, tendo à frente o cantor Luso Neto. O evento tem início às 20h e contará com a participação de Marcia Siqueira, Raylla Araújo, Lorenzo Fortes e Lucilene Castro. O objetivo da homenagem ao cantor Zezinho Corrêa é imortalizar sua obra, que transcendeu a Amazônia e conquistou o mundo. Os ingressos, com classificação livre, podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou no shopingressos.com.br.

A temporada dos Corpos Artísticos do Amazonas apresenta um concerto especial, nesta quinta-feira (23/05), às 20h, no Teatro Amazonas. Executado pela consagrada Amazonas Filarmônica, o concerto “Sibelius” regido pelo maestro Luiz Fernando Malheiro, trará melodias dedicadas às obras do compositor finlandês Sibelius, incluindo a “Valsa Triste”, uma canção emotiva e nostálgica escrita originalmente para a peça teatral “Kuolema”; “O Cisne de Tuonela”, um dos quatro movimentos da Lemminkäinen Suite, que retrata o mítico rio dos mortos da mitologia finlandesa; e “Finlândia”, uma obra patriótica que expressa o desejo de liberdade do povo finlandês. Os ingressos, com classificação etária de 10 anos, estão disponíveis na bilheteria do teatro ou no shoppingressos.com.br