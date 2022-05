Avalie o post

Nesta terça-feira, Alexandre Bandeira Franco de 21 anos, foi preso por envolvimento no homicídio de Eduardo Soares Pereira, que tinha 19 anos, o crime ocorreu no dia 2 de novembro de 2021, no bairro São Francisco, Zona Sul da Capital.

De acordo com o Delegado Ricardo Cunha, titular da delegacia especializada em homicídios e sequestros, o crime teria acontecido devido uma guerra entre duas facções criminosas que disputavam pelo comando de tráfico de drogas no beco Mossoró.

No dia do crime, a vítima estava sentada em frente a uma lanchonete onde trabalhava, no bairro São Francisco, momento em que dois homens chegaram em uma motocicleta e efetuou vários disparos de arma de fogo contra ele, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Logo após a ação criminosa, as equipes da especializada iniciaram as investigações e conseguiram localizar os suspeitos.

A dupla responderá por homicídio e será encaminhada à audiência de custódia, na Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

Yuri Bezerra, Rádio Rio Mar

