O Cruzeiro decidiu liberar o atacante Dudu dos treinos, após o jogador ter se desentendido com a comissão técnica. O jogador, que chegou ao clube no final do ano passado com um contrato válido até dezembro de 2027, não conseguiu apresentar um desempenho satisfatório no Campeonato Mineiro e reclamou publicamente ao ser escalado como reserva.

Após suas declarações, Dudu foi excluído da lista de convocados para o confronto com o Vasco. O treinador Leonardo Jardim esclareceu que essa decisão não estava relacionada à entrevista do jogador, mas sim a questões internas do clube. “Antes do jogo, fechei o assunto. Disse que o motivo da suspensão não era a entrevista. O motivo da suspensão era um motivo interno, e todos estavam a par da situação, direção, jogadores, comissão técnica. Todos estão a par da situação”, disse.

O presidente da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, fez um gesto que pode indicar a saída do atleta, intensificando os rumores sobre sua permanência no time. Para esclarecer a situação, uma reunião foi marcada para discutir o futuro do atacante nos próximos dias. “Quanto ao futuro, quando tivermos informações, iremos informar. Mas, neste momento, não existe nada. Foi só um jogador que não foi relacionado”, disse Jardim.

Além disso, Dudu não será convocado para a partida contra o Vila Nova, que ocorrerá na quinta-feira (1), válida pela Copa do Brasil. A expectativa é que a definição sobre o futuro do jogador aconteça em breve.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA