Em um confronto de muita intensidade, Maringá e Atlético-MG ficaram no empate por 2 a 2 no jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil 2025. O Dogão não abriu mão do estilo de jogo coletivo e com encaixes individuais de marcação, o que dificultou o ritmo ofensivo do Galo.

O time paranaense abriu o placar no primeiro tempo, com Maranhão, mas Igor Rabello empatou antes do intervalo. Na etapa final, Fausto Vera marcou contra, recolocando os mandantes em vantagem, mas coube a Hulk impedir a derrota mineira no Estádio Willie Davids.

A igualdade deixa o confronto de volta indefinido. Quem vencer a partida do dia 21 de maio (quarta-feira), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, se garante nas oitavas de final. Em caso de novo empate, a definição do classificado vai ser nas cobranças de pênaltis. A vaga na próxima etapa rende uma premiação de R$ 3.638.250.

Pela Série C, o Maringá volta a campo no sábado (3), às 17h (horário de Brasília), contra o Confiança, no Estádio Willie Davids, pela quarta rodada. O Dogão é o terceiro colocado e ainda não perdeu na terceira divisão nacional. O Galo vai jogar na segunda-feira (5), às 20h (horário de Brasília), contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela sétima rodada do Brasileirão.

