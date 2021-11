Avalie o post

Parte das drogas estava enterrada e outra escondida dentro de troncos de árvores. Cinco integrantes de uma organização criminosa foram presos

Manaus – Duas toneladas de drogas foram apreendidas durante a operação Refino, na manhã desta sexta-feira (12), em um sítio no Rio Negro, nas proximidades do município de Novo Airão (a 115 quilômetros a noroeste de Manaus). Cinco integrantes de uma organização criminosa foram presos.

Segundo o diretor do Departamento de Repreensão ao Crime Organizado (DRCO), Rafael Allemand, as investigações relacionadas ao grupo criminoso começaram há um mês. “Trata-se de uma organização criminosa bem especializada. O DRCO acredita que eles já faziam esse trajeto há bastante tempo, e hoje logramos êxito na apreensão desse material”, disse o delegado.

Drogas estavam em um sítio no Rio Negro, nas proximidades do município de Novo Airão (Foto: Nainy Castelo Branco / Divulgação)

Parte das drogas estava enterrada e outra escondida dentro de troncos de árvores. O Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) atuou na operação. “Nos encontramos armamentos enterrados, que são táticas de guerrilha. Eles conseguiram enterrar fuzis, granadas (…), justamente para quando viéssemos abordar, alvejar nossa embarcação”, explicou o coordenador do Grupo Fera, Juan Valério.

As duas toneladas apreendidas são de cocaína e maconha tipo skunk. Segundo o DRCO, o prejuízo para o crime é de R$ 7 milhões.

O grupo preso vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Os integrantes passarão por audiência de custódia e serão encaminhados à Central de Recebimento e Triagem (CRT)

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

