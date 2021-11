Avalie o post

A ação vai intensificar ações para detecção do câncer de próstata em alusão ao Novembro Azul

Manaus – Com objetivo de ampliar a oferta de exames para detecção do câncer de próstata, no mês da campanha ‘Novembro Azul’, com os atendimentos na ‘Carreta do Homem’, acontecerá atendimentos aos homens no sábado (13) com a oferta dos exames de toque retal e da dosagem sanguínea do Antígeno Prostático Específico (PSA).

Campanha Novembro Azul combate o Câncer de Próstata (Foto: Reprodução)

Além da oferta de exames, a programação do ‘Novembro Azul’ incluirá ações de educação em saúde sobre prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de próstata, exame de glicemia, aferição de pressão, verificação do peso e circunferência abdominal. A unidade móvel estará localizada no estacionamento do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, localizado na avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

