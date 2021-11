Avalie o post

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Manaus – Duas pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito na manhã deste domingo (7). O caso aconteceu por volta das 6h30 na Avenida Sumaúma, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Segundo informações preliminares, a motocicleta tinha dois ocupantes, um homem que estava dirigindo e uma mulher na garupa.

Em um determinado momento, o condutor motocicleta ao fazer a volta foi atingida por um carro Ônix branco. O homem e a mulher ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados até um hospital da cidade. O carro e a moto foram retirados da avenida.

Segundo informações repassadas por agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) que estavam no local, o condutor do veículo é um Policial Militar e não prestou apoio às vítimas, se afastando após a ocorrência.

