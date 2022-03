Avalie o post

Prêmio foi o quinto maior da história do concurso. Outros 31 mil fizeram entre 5 e 4 acertos e receberam quantia menor

São Paulo – O concurso 2.464 da Mega-Sena finalmente teve vencedores do prêmio acumulado R$ 189.381.872. Duas apostas acertaram as seis dezenas (02-43-07-52-24-56) e levaram R$ 94,6 milhões cada. Outros 496 apostadores ganharam R$ 35.454,28, por acertar cinco acertos. Com quatro acertos, 31.802 ganharam R$ 789,94 cada. O próximo concurso acontecerá na quarta-feira (23), e deve pagar R$ 80 milhões.

(Foto: Agência Brasil)

Essa foi a quinta maior premiação da história da loteria em um sorteio regular. O maior montante já sorteado foi R$ 289.420.865, quantia recebida por uma aposta única de um morador de Pernambuco, em 11 de maio de 2019.

As únicas duas vezes em que o prêmio da Mega-Sena superou o ganho pelo apostador de Pernambuco foi nos sorteios especiais da Mega da Virada dos anos de 2017 (R$ 306 milhões) e 2018 (R$ 302 milhões).

Apesar de os valores serem maiores do que o pago ao morador de Recife, eles foram divididos, respectivamente, entre 17 e 52 apostas, o que torna o apostador o recebedor do maior prêmio da história da loteria.

Maiores premiações da história da Mega-Sena

11/05/2019 – R$ 289.420.865 (Um ganhador, de Recife)

27/02/2020 – R$ 211.652.717 (Dois ganhadores, de Fortaleza e Rio Branco)

25/11/2015 – R$ 205.329.753 (Um ganhador, de Brasília)

22/12/2015 – R$ 197.377.949 (Dois ganhadores, de Campo Belo e Santos)

19/03/2022 – R$ 189.381.872 (Ainda a definir)

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte