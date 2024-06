O Governo do Amazonas vai usar drones com alto-falantes e um aplicativo para prevenir contra efeitos de desmatamentos e queimadas no sul do estado. O equipamento é será utilizado na Operação Aceiro 2024 lançada pelo governador Wilson Lima anunciou nesta segunda-feira (3).

O drone será usado pelos bombeiros no monitoramento e para avisar quem está nas áreas de desmatamento e queimadas. Segundo Wilson Lima, os drones têm capacidade para sobrevoar uma área de 100 km e autonomia de 3 horas de voo.

Outra ferramenta de combate às queimadas é o aplicativo “Infire”, pelo qual moradores de áreas atingidas podem informar ocorrências de queimadas e monitorar, em tempo real, onde há desmatamento.

O Ipaam (Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas) é quem irá fazer o acompanhamento. O aplicativo também servirá para informar a população sobre a qualidade do ar, o nível dos rios e sobre ações de socorro.

Equipamentos de proteção e quatro viaturas foram entregues ao Corpo de Bombeiros. Segundo Wilson Lima, o governo tem R$ 21 milhões para adquirir novas viaturas, que serão obtidas em licitação.

O governador anunciou que 60 agentes serão enviados pelo governo federal para o Amazonas. Outros 60 brigadistas decididos por prefeituras formam o grupo de 120 agentes de combate ao desmatamento e queimadas. Doze municípios terão ações da Operação Aceiro.

Segundo Lima, no ano passado 21 municípios, que representam 95% das queimadas e desmatamentos no estado, assinaram um termo de cooperação para treinar brigadistas.

Em 2023, segundo o governador, foram aplicadas R$ 16 milhões em multas. Os processos tramitam na Justiça.

No ano passado, conforme o Bombeiros, a Operação Aceiro identificou 2,1 mil incêndios em 25 municípios do interior com maiores índices de focos de incêndio.

