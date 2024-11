Substituição de gotinha da poliomielite por vacina injetável começou em 4 de novembro em todo o país.

Os postos de vacinação no Amazonas já utilizam a dose injetável como reforço no esquema vacinal contra a poliomielite (paralisia infantil).

A Vacina Inativada contra a Poliomielite (VIP) substitui a Vacina Oral contra a Poliomielite (VOP), conhecida como “gotinha”. A substituição segue a continuidade de processo de erradicação da doença em todo o país.

No Amazonas, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pito (FVS-RCP), coordena as estratégias de vacinação e supervisiona as equipes de vacinação municipais para ampliação da cobertura vacinal que alcançou 94% em 2024.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destaca que a exclusão da famosa “gotinha” do esquema vacinal foi baseada em evidências científicas para proteção da doença. .

O esquema vacinal anterior contra a poliomielite era formado por três doses da VIP aos 2, 4 e 6 meses e duas doses de reforço da VOP, a “gotinha”, aos 15 meses e aos 4 anos de idade. Com a exclusão da VOP, é necessária apenas uma dose de reforço com VIP, aos 15 meses.

“A vacina é segura e a única prevenção contra a paralisia infantil. Fazemos um chamamento para todos os pais e responsáveis que tenham crianças menores de cinco anos para comparecerem à unidade de saúde mais próxima e atualizar o esquema vacinal”, ressalta a gerente de imunização do Departamento de Vigilância Epidemiológica (DVE) da FVS-RCP, Angela Desirée.

A vacina VIP, administrada via intramuscular, é gratuita e está disponível nos postos de vacinação dos 62 municípios do Amazonas.

A lista de unidades da rede básica que integram a campanha, com endereços e horários de funcionamento em Manaus, pode ser consultada no site semsa.manaus.am.gov.br.

