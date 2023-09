O tenista Novak Djokovic conquistou pela quarta vez o título do US Open, neste domingo, 10, em Nova York. Inspirado, o sérvio derrotou o russo Daniil Medvedev na final, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/6 (7/5) e 6/3, em 3h1 de jogo. Líder do ranking mundial, Djoko chega o 24º título de Grand Slam, igualando a marca da lendária Margaret Court. No masculino, ele é o maior vencedor de torneios deste tipo, à frente do espanhol Rafael Nadal (22) e do suíço Roger Federer (20).

