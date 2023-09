A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que o amistoso entre as seleções olímpicas de Brasil e Marrocos, marcado para esta segunda-feira, 11, foi cancelado por causa do forte terremoto que atingiu o país africano. Inicialmente, a entidade havia informado que o jogo aconteceria com os portões fechados, na cidade de Fez – o município foi pouco afetado pelos tremores. A Federação Marroquina, entretanto, decidiu desistir da partida por causa do clima de luto – mais de 2.100 pessoas morreram. Na quinta-feira passada, 7, as equipes já haviam se enfrentado em território marroquino. Na ocasião, o time de Ramón Menezes foi derrotado por 1 a 0. A seleção brasileira estava utilizando os duelos como preparação para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, marcados para outubro, além do Pré-Olímpico, agendado para janeiro do ano que vem. O principal objetivo é garantir uma vaga na Paris-2024.

Leia também

Luis Rubiales renuncia ao cargo de presidente da Federação Espanhola após beijo em Hermoso



Hansi Flick é demitido da seleção da Alemanha