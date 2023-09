PhD em Meteorologia Luiz Carlos Molion, de 73 anos, foi à CPI das ONGs, que não ata e nem desata, para fazer uma afirmação que deve ter causado náuseas aos ambientalistas.

Molion, que já andou pelo Amazonas no primeiro governo de Amazonino Mendes (1987–1990), prestando assessoria à criação do então IMA (Instituto de Meio Ambiente do Estado do Amazonas), hoje Ipaam, contestou os principais argumentos de ambientalistas envolvendo aquecimento global e garantiu que “aquecimento global é causado pelo ser humano”.

Pesquisador e professor aposentado da Universidade Federal de Alagoas, Molion é especialista na temática ambiental, incluindo mudanças climáticas as teses de Molion são controversas, s empre foram. . Suas pesquisas apontam que a Amazônia não interfere de forma decisiva no clima do planeta, como argumentam ambientalistas e ONGs.

— Na hipótese de se desmatar toda a Amazônia, o clima global não seria afetado –, declarou, durante a audiência.

Pode até desmatar

Para ele Molion, os oceanos - que absorvem 94% da radiação solar incidente e constituem 71% da superfície do planeta.

Eles, sim, são os grandes comandantes do clima global, não a Amazônia.

— Se desmatasse a Amazônia todinha o clima global nem iria perceber!

Democracia venceu o ódio

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), publicou, em uma rede social, uma foto do Zé Gotinha durante o desfile de 7 de setembro em Brasília, e escreveu sobre o “novo significado da data”.

Sem citar o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro- que até colocava tanques de guerra na rua –, Gilmar criticou os atos pró-governo que ocorreram no último dia 7, marcados por discursos de ódio e ataques às instituições democráticas.

Já raiou a liberdade

Veja o que disse o decano do STF.

“Após tudo que se viu e viveu nos últimos tempos, o 7 de Setembro ganha novo significado. A data convida-nos a cuidar de nossa independência interna: o Brasil e suas cores não podem ser sequestrados por movimento político-ideológico nenhum”.

“A data é de festa e motivo para pensarmos no nosso projeto de Nação; jamais poderia ser usada para incitar o ódio e promover a divisão do país (tudo financiado por setores que obviamente lucraram com isso)”, escreveu Gilmar Mendes em redes social.

Alô prefeitura!

Placa de venda de "casa linda", no semáforo em frente ao TJAM

O que a coluna D&F denunciou na semana passada continua acontecendo em nossa cidade.

Sem nenhum respeito placas e de vendas de terrenos, sítios, aluguéis de apartamento, empréstimos e até publicidade de produtos são afixadas em lugares públicos sem o mínimo de respeito.

A invasão vai de simples postes a semáforos, passando por canteiros centrais e sinais e placas com sinais de trânsito.

A fotografia, mostra uma dessas placas exposta em um semáforo em frente ao Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam). Até quando, hein?

Corra!

Os preparativos para as corridas “Pátio Run 8” e “2ª Corrida Nova Era” estão a todo vapor.

As provas organizadas pelo Grupo Nova Era, devem reunir, juntas, cerca de 9 mil atletas.

A “Pátio Run 8” acontece no dia 01º de outubro e a prova “Nova Era” será realizada no dia 29 de outubro.

O que dá pra rir...

A charge de Jorge Braga (O Popular), dessa vez é pra fazer pensar e até chorar

Existem momentos na vida que o foco de um cartunista – obrigado a fazer o leitor rir todo dia -, migra do humor para a tragédia. E ao invés de fazer rir, faz chorar. Ou pensar.

...Dá pra chorar!

O cartunista goiano Jorge Braga que desenho no O Popular há mais de 4 0 anos, resumiu num cartum, sem legenda, a dor pela tragédia do Rio Grande do Sul, onde a passagem do ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul deixou pelo menos 37 mortos em 10 cidades.

Cid quer ir pra casa

A defesa do tenente-coronel do Exército Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, pediu a liberdade provisória do militar ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

O tenente-coronel do Exército está preso desde 3 de maio.

O pedido foi feito após Cid e a Polícia Federal assinarem um acordo de delação premiada.

MPF analisa

O acordo ainda não foi homologado pelo STF.

Moraes vai decidir se homologa ou não a delação depois que o Ministério Público Federal (MPF) analisar os termos e assegurar o acordo.

Xandão vai decidir

O pedido de soltura ainda está sendo analisado por Moraes, que é relator dos inquéritos nos quais Cid é investigado.

Cabe ao ministro da Suprema Corte decidir se manterá o militar preso ou se permitirá a liberdade provisória dele até o julgamento.

Jurista janta Dallagnol

O jurista Lenio Streck cobrou da Lava Jato e, em particular, do ex-procurador Deltan Dallagnol, uma autocrítica pela destruição gerada pela operação que supostamente visava combater a corrupção.

Em participação na GloboNews, esta semana, o jurista disse na

lata de Deltan Deltan que a Lava Jato foi indefensável, destruiu empresas, condenou um ex-presidente, impediu que ele se candidatasse.

Faz uma autocrítica

Para Lenio Streck, são fatos históricos, inegáveis.

O bom seria, diz ele, se própria Lava Jato tivesse autocrítica e dissesse para a nação que fez errado.

— Erramos, não podemos quebrar as empresas, levar as pessoas sem provas, o MP não foi imparcial, falhamos' –, disse o jurista no painel.

Gesto de grandeza

Este, segundo Streck, seria um gesto de grandeza que se espera do Deltan, mas ele não tem humildade para isso.

— A Lava Jato levou várias pessoas à ruina, a economia perdeu, foram 100 bilhões de prejuízo que a Lava Jato causou. O MPF disse isso –, acrescentou.

Agora, Aras?

Em 2018, quando Lula foi mandando pra cadeia – quando liderava as pesquisas para presidente – , sem provas e sem julgamento, o procurador- geral do Ministério Público, Augusto Aras, ficou caladinho.

Agora, nas voltas que o mundo dá, inda nutrindo esperança de ser o escolhido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para permanecer no cargo de procurador-geral da República por mais dois anos, Augusto Aras meteu o cacete na Lava Jato.

Legado maldito

O procurador-geral manifestou ontem sobre a Operação Lava Jato da forma que melhor agrada ao petista e aliados.

Aras escreveu em suas redes sociais que operação, que condenou e prendeu Lula por 580 dias, deixou um "verdadeiro legado maldito".

— Hoje a sociedade enxerga seu verdadeiro legado maldito, seu ‘modus operandi’ que ceifa vidas, a política, a economia e afronta a soberania nacional.

E concluiu:

— Temos o dever de cumprir a Constituição, rasgada por poucos e ruidosos membros do sistema de Justiça!

ÚLTIMA HORA

VALDEMAR, PODE ESPERAR, A TUA HORA VAI CHEGAR

Com a nomeação de Silvio Costa Filho para o ministério dos Portos e Aeroportos e André Fufuca para o ministério dos Esportes do governo de Lula (PT), há quem diga que só falta o PL para o governo ter a base necessária para aprovar suas pautas na Câmara dos Deputados com folga.

É improvável que o partido de Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto abocanhe um ministério, mas a continuação da liberação de emendas parlamentares pode atrair mais apoio.

Em julho, o PL foi o partido que mais recebeu emendas parlamentares, totalizando R$ 1,7 bilhão. Esse valor superou partidos que já estão com Lula desde a posse, como PSD (R$ 1,6 bilhão) e MDB (R$ 1,4 bilhão).

ORGULHO

O fime "Nosso Sonho", sobre a vida de Claudinho e Buchecha está indicado ao oscar 2024

Nosso Sonho”, o filme biográfico da dupla de funk Claudinho e Buchecha, foi pré-indicado para representar o Brasil na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar 2024. “Só love, só love”! A película estreia nos cinemas brasileiros no próximo dia 21. A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais anunciou a lista completa com os 6 filmes pré-selecionados e a biografia dos amigos de infância chamou a atenção de todos. “Acabei de ser notificado pelos seguidores me marcando na notinha que saiu, afirmando que o filme está entre os 6 filmes indicados ao Oscar. Fiquei muito feliz porque seria um grande sonho conseguir esse feito e estar lá em Hollywood”, disse Claudinho, emocionado.

VERGONHA

Coronel Naime disse que estava de folga, mas foi sim aos atos golpista de 8 de janeiro

Mariana Adôrno, mulher do coronel da PMDF Jorge Eduardo Naime, usou o Instagram para pedir doações via Pix para ajudar a família após o salário do militar ter sido suspenso por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).Naime está preso preventivamente desde 7 de fevereiro, acusado de omissão no 8 de janeiro, quando houve atos de vandalismo em Brasília. Na semana passada, o militar teve o salário suspenso por determinação do STF. Mariana Adôrno classificou o corte do salário como “tortura psicológica”. Agora veja o “ anjinho injustiçado” que sua mulher tenta “vitimizar” e faturar via Pix. Além da omissão no ato golpista de 8 de Janeiro, recai sobre o militar a suspeita de corrupção. Em 18 de agosto, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República (PGR) deflagrou uma operação contra a alta cúpula da PMDF, a qual Naime pertencia. O ministro do STF Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio de bens de toda a cúpula.