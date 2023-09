Agentes da Defesa Civil do Estado do Amazonas realizaram uma visita técnica no município de Juruá após o mesmo ter sido atingido por um forte temporal acompanhado de ventos intensos na sexta-feira (8). Esse fenômeno causou diversos danos materiais em seis bairros e em uma comunidade rural, afetando diretamente 205 famílias, totalizando 820 pessoas afetadas.

A equipe da Defesa Civil, composta por especialistas em resposta a desastres, chegou ao município para avaliar os danos causados pelo temporal e coordenar os esforços de recuperação. Durante a visita técnica, foram identificados diversos problemas, incluindo residências danificadas, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Os agentes estaduais estão fornecendo instruções à Defesa Civil do município em relação ao decreto de Situação de Emergência. Este decreto, em conformidade com a legislação estadual e federal, é uma medida necessária para mobilizar recursos e assistência estadual ou federal, visando a recuperação da região.

As autoridades locais e estaduais continuarão trabalhando para restaurar a normalidade e fornecer o apoio necessário àqueles que foram impactados por esse evento climático.