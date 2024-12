O amazonense não deve se se surpreender como volume de chuvas que começaram a desabar sobre a região.

Em setembro a empresa de meteorologia Climatempo já havia antecipado que a Amazônia, um dos biomas mais devastados pelo fogo, deveria receber chuvas acima da média.

De acordo com a Climatempo, serão comuns pancadas de chuva à tarde e à noite.

O novo sistema, previsto para atuar entre 26 e 30 de dezembro, deve trazer acumulados superiores a 100 mm em diversas áreas e até 150 mm em algumas regiões, conforme apontam os mapas meteorológicos”, aponta o portal.

Conforme mostra o Modelo Cosmo do Inmet, as chuvas já começaram entre o sudoeste do Amazonas, passando pelo sul do Pará.

Apaga o fogo

A mudança no clima deve ajudar a reduzir o número de queimadas no Brasil, que hoje é recorde e alarmante.

Além, claro, de colabora para o replantio.

Perdeu, Michelle!

Michelle Bolsonaro perdeu mais uma no STF.

Transitou em julgado e seguiu para os arquivos do STF a queixa-crime apresentada pela ex-primeira-dama contra a deputada federal Érika Hilton (PSOL-SP), acusando a parlamentar trans de injúria e difamação.

Cadê o cachorro?

Em março deste ano, a mulher de Jair Bolsonaro recebeu o título de cidadã honorária da cidade de São Paulo, concedido pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB).

*

Após a homenagem, Erika publicou nas redes sociais: "Não dá nem pra homenagear Michelle Bolsonaro por nunca ter sumido com o cachorro de outra família porque literalmente até isso ela já fez".

Omar não gostou

O senador Omar Aziz (PSD-AM) foi um dos parlamentares que foram surpreendidos com decisão do ministro do STF Flávio Dino sobre as emendas de comissão.

Dino determinou a suspensão do pagamento de 4,2 bilhões de reais.

Crítica a Flávio Dino

O líder do PSD no Senado avisou que entraria em contato com outros congressistas nesta tarde desta quinta-feira (26) para avaliar os impactos da decisão no Congresso.

Aziz criticou a postura do Supremo Tribunal Federal (STF) na condução do tema.

Atropelou o Congresso

Omar explicou porque não gostou da postura do ministro.

Segundo ele, antes de tomar a decisão, o STF deveria consultar o Congresso sobre os supostos critérios de transparência não atendidos, dando oportunidade para esclarecimentos prévios.

*

— Nós aprovamos os critérios para a liberação das emendas, tanto o presidente do Senado, como o da Câmara trabalharam para se chegar em um denominador comum. Tem que analisar direito. São decisões tomadas que poderiam pelo menos dar um prazo para a gente se defender, e não decidir dessa forma –, argumentou o senador.

Vamos a la Playa

O prefeito David Almeida decidiu liberar a Ponta Negra. No entanto, a prefeitura seguirá monitorando continuamente o local.

*

Segundo os laudos técnicos do Serviço Geológico do Brasil (SGB) e do Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBM-AM), as condições de balneabilidade estão favoráveis, mas ajustes podem ser feitos se necessário.

Deus nos livre e guarde

Eduardo Bolsonaro é hoje o nome preferido dos apoiadores mais ideológicos de Jair Bolsonaro para concorrer à Presidência da República em 2026, caso o ex-presidente continue inelegível.

Bozo frita Tarcísio

Aliados têm dito que, entre Tarcísio e Eduardo, Bolsonaro escolhe seu filho, por carregar o sobrenome e, assim, representar uma opção mais confiável de lealdade a ele.

Papai eu quero

Durante Conferência Conservadora de Ação Política (CPAC) na Argentina, no início de dezembro deste ano, Eduardo Bolsonaro se colocou como plano B do PL para concorrer à Presidência, ressaltando que o pai é sua primeira opção.

Vai ter mulher no quartel

As meninas vão poder escolher entre Exército, Marinha ou Aeronáutica

O Ministério da Defesa informou que, a partir de 1º de janeiro, voluntárias para o serviço militar feminino poderão realizar o alistamento.

*

O processo vai durar até 30 de junho, com 1.465 vagas disponíveis para as jovens que completarem 18 anos em 2025.

A escolha é das meninas

Plano Geral de Convocação contempla 28 municípios, onde quem quiser se alistar poderá realizar o processo on-line ou em uma Junta de Serviço Militar.

*

Caberá às meninas escolherem uma das três Forças que desejam servir — Exército, Marinha ou Aeronáutica.

ÚLTIMA HORA

62% DOS BRASILEIROS FORAM ÀS COMPRAS – Natal movimentou R$ 50 bilhões em presentes, é o que aponta a Abecs

A expectativa é que o Natal gerou R$ 50 bilhões em compras de presentes, um aumento de 15,8% em relação ao ano passado.

Ao menos é o que aponta pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). O levantamento, realizado em parceria com o Instituto Datafolha, indica que o gasto médio por consumidor será de R$ 446, ante R$ 418 em 2023. A pesquisa revela que 62% dos brasileiros foram às compras neste Natal, repetindo o índice do ano anterior.

O cartão é apontado como o principal meio de pagamento, escolhido por 49% dos entrevistados (29% cartão de crédito e 20% cartão de débito). O Pix aparece na segunda posição com 40%, seguido pelo dinheiro em espécie (35%), boleto bancário (2%) e cartão de loja (1%).

*

A preferência pelo cartão de pagamento se mantém em todas as regiões do país, liderada pelo Sudeste (55%). A tendência é semelhante entre homens (50%) e mulheres (48%) e entre as classes A/B (71%) e C (47%). Na faixa etária, o maior índice de utilização do cartão está entre os consumidores de 25 a 34 anos (53%).

ORGULHO

UNANIMIDADE – De Lula a Nanini, todos lamentam, o adeus de Ney Latorraca

A morte de Ney Latorraca, nesta quinta-feira (26), provocou comoção e homenagens emocionadas de colegas e amigos que usaram as redes sociais para exaltar a trajetória do ator, considerado um dos maiores talentos das artes cênicas brasileiras. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou, nesta quinta-feira (26), a morte do ator Ney Latorraca. Em uma rede social, Lula se solidarizou com familiares, amigos e fãs do ator.

"O Brasil se despede do grande Ney Latorraca aos 80 anos. Ator e diretor de carisma marcante, nos presenteou com grandes papéis na televisão e no teatro", escreveu Lula.

O ator Marco Nanini, 76, homenageou o amigo Ney Latorraca, que morreu nesta quinta-feira (26), no Rio de Janeiro. Juntos, eles contracenaram por 11 anos na adaptação brasileira do sucesso da Broadway “O Mistério de Irma Vap“. Querido Ney, hoje, no dia de sua partida, me pego mergulhado nas memórias de nossas muitas histórias. Ator de imenso talento, companheiro de cena generoso e divertido. Você, protagonista de uma carreira brilhante, deixa saudades mas também a sua marca”, escreveu Marco Nanini.

*

Miguel Falabella, amigo próximo de Ney, destacou o impacto de sua amizade e carreira. “Neyzinho, chegou a hora da despedida e, conforme havíamos conversado inúmeras vezes em nossas voltas pela Lagoa, está sendo difícil chorar. Uma vida gargalhando a seu lado passa diante de meus olhos e impede as lágrimas de correrem livremente. Você foi uma luz, um amigo querido, um ator extraordinário, um homem do teatro e um observador da vida com um olhar único e certeiro. Ary Fontoura afirmou: “Que tristeza saber da sua morte, meu amigo Ney Latorraca. Descanse em paz!”

VERGONHA

Os militares presos por suspeita de participação na trama golpista gozam de mordomias que destoa de sua condição de “detento” e que simples mortais que estivessem em cana jamais teriam. A regalia já começa pela ceia especial que eles receberam na noite de Natal. A refeição seguiu o padrão da tropa que está de plantão nos quartéis do Exército em Brasília e no Rio de Janeiro. O cardápio inclui salpicão, salada tropical, arroz branco, feijão tropeiro, purê, peru e maminha recheada, além de pudim de leite como sobremesa. As bebidas serão suco e refrigerante. Preso desde 14 de dezembro por obstrução de Justiça no inquérito do golpe, o general da reserva Braga Netto está detido em uma sala da 1ª Divisão do Exército, no Rio de Janeiro, com direito a uma série de luxos.

OUTRAS PALAVRAS