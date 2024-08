O senador Omar Aziz (PSD) pode ficar despreocupado que o prefeito David Almeida (Avante), se eleito, não disputará a eleição para o governador o estado em 2026.

— Eu tenho compromisso com a minha cidade, quero me reeleger, cumprir meu mandato de quatro anos e não usar o cargo como trampolim, como todos estão falando –, garantiu Almeida durante entrevista à rádio Tiradentes FM.

Aliado do presidente Lula, o senador Omar Aziz – que apoia a reeleição de David, em detrimento à candidatura de Marcelo Ramos (PT), o candidato do presidente –, também acredita que o prefeito vai cumprir o que promete. Omar chegou a ser aconselhado de que estava criando cobra porá ser picado lá na frente. Mas ele não acredita nisso.

No entanto, é fato que o grupo de David, se eleito, deverá chegar a 2026 com as duas máquinas nas mãos – Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus.

Futor governador?

Isso porque o governador Wilson Lima (União) deve deixar o cargo para concorrer ao Senado e entregar a cadeira ao vice-governador, Tadeu de Souza (Avante).

E, como se sabe, Tadeu é de confiança de David na máquina governamental. Talvez, inclusive, se mantém fiel a David, mesmo com o governador apoiando Roberto Cidade (UB).

Nem Lula, nem Bolsonaro

Na sabatina da Folha de São Paulo, nesta sexta-feira (16), David deu uma declaração vista como polêmica por alguns e comum para outros.

Ao ser questionado sobre a polarização nacional entre o presidente Lula (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o prefeito saiu pela tangente.

*

— Bolsonaro e Lula não são candidatos em Manaus. Estamos falando de quem vai cuidar da cidade –, respondeu.

Candidato de centro-direita

O prefeito disse que prefere deixar as questões nacionais “para daqui a dois anos” e se definiu como um político de centro-direita.

Só que, em 2022, David apoiou a reeleição de Bolsonaro, de extrema-direita.

*

— Defino-me como um candidato de centro-direita, sou cristão, evangélico, conservador, mas respeito todas as correntes ideológicas e agradeço muito ao presidente Lula, que tem ajudado muito a cidade de Manaus –, afirmou.

Campanha limpa

Durante visita institucional ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), desembargador João Simões, o candidato a prefeito de Manaus, Marcelo Ramos (PT), firmou nesta sexta-feira (16/8) o compromisso de fazer uma campanha eleitoral limpa, nos limites da lei, sem agredir as famílias e eticamente os demais adversários.

*

— Vamos fazer uma campanha nos limites do debate do que é importante para a cidade. Invadir a família e a intimidade dos candidatos não muda em nada na vida das pessoas – garantiu o petista.

Desafiando adversários

Marcelo desafiou os seis adversários a firmarem o mesmo compromisso.

— Quero cobrar que os demais candidatos façam o mesmo compromisso porque isso vai qualificar o processo eleitoral e ajudar o povo a fazer a sua escolha –, disse.

Marcelo no TRE-AM

Eu amom Manaus

O candidato a prefeito pelo Cidadania, Amom Mandel já tem jingle de campanha.

O mote foi juntar o nome próprio Amom com a o verbo amar: “Eu amom Manaus”, diz o refrão. A dobradinha acabou em samba.

Agora só em dezembro

Com a aproximação das eleições, a análise sobre a reforma tributária no Senado deverá ficar para dezembro.

A confirmação é do relator Eduardo Braga (MDB-AM), que fez a declaração nesta sexta-feira (16), ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

*

— A meta é tentarmos aprovar este ano no Senado com prazo suficiente para que possa voltar para a Câmara e que a Câmara possa deliberar –, disse Eduardo.

Casa vazia

Mesmo que Braga quisesse adiantar o processo, isso não seria possível. Afinal, são 54 senadores disputando a reeleição este ano. Além de que,o número de parlamentares envolvidos é ainda maior, tendo em vista que parte se ausenta para apoiar aliados em candidaturas municipais pelo país.

Vai pra casa, Padilha!

Em todo lugar do mundo, o candidato que perde a eleição parabeniza o vencedor, agradece os votos recebidos e vai pra casa se preparar para tentar se reeleger na próxima.

É assim que funciona na democracia.

Vai pra casa, Padilha 2

Mas Bolsonaro. que levou uma surra de Lula nas urnas, se reusa isso e continua fazendo comício e falando mal do presidente eleito, sob um saraivada de processos por irregularidades de toda ordem cometidas quando estava no poder.

*

A insistência de Jair em se manter na mídia, como se ainda estivesse no poder faz lembrar um personagem de Jô Soares, onde o bordão era “Vai pra casa, Padilha!”

Surra de abelhas

ATENÇÃO: o Bolsonaro acabou de ser retirado às pressas de um discurso no Nordeste. Um grupo de abelhas se revoltou com tantas baboseiras e ATACOU O EX-PRESIDENTE. Ele teve que sair fugido de lá. pic.twitter.com/j7lt0vpkSS — Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) August 16, 2024 Rejeição de insetos: Enxame de abelhas coloca Bolsonaro pra correr do comício

Nesta sexta-feira (16), o imbrochável esteve em Macaíba, na região metropolitana de Natal (RN), onde participou de comícios completamente esvaziados dos seus aliados que concorrem às eleições municipais na cidade potiguar.

*

Mas o que roubou a cena foi o ataque de um enxame de abelhas, que obrigou Jair, com o rosto completamente vermelho e cheio de “catombos”, a abandonar o trio elétrico de onde discursava.

Vídeo viraliza

O “ataque” das abelhas foi gravado pelos apoiadores do ex-presidente que acompanhavam o discurso ao lado dele, em cima do trio elétrico.

O vídeo, de pouco mais de 40 segundos, viralizou nas redes sociais.

ÚLTIMA HORA

ALVO DE ATENTADO – Trump protegido por vidros a prova de bala

Trump: atentado no comício de Butler, Pensilvânia

Um painel de vidro à prova de bala protegerá o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump nos próximos comícios ao ar livre de que participar, noticiou a rede americana ABC News na quinta-feira (15).

Segundo a emissora, a medida foi a solução que o Serviço Secreto dos EUA encontrou para o republicano poder voltar a realizar eventos de campanha em locais abertos. Ainda de acordo com a ABC, Trump será cercado por cortinas de vidro por três lados. Vidros à prova de bala costumam ser usados apenas para proteger presidentes em exercício.

O Serviço Secreto havia recomendado que Trump participasse apenas de comícios em ambientes fechados desde que o ex-presidente foi alvo de uma tentativa de assassinato em Butler, na Pensilvânia, em 13 de julho.

*

Na ocasião, Thomas Matthew Crooks, 20, subiu no telhado de um prédio a 140 metros do palco onde Trump discursava e começou a atirar no republicano com um fuzil semiautomático AR-15. O ex-presidente teve apenas a orelha ferida, mas um homem na multidão morreu tentando proteger a família, e outras pessoas tiveram ferimentos.

ORGULHO

O Ministério da Educação (MEC) divulgou os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) na última quarta-feira (14). Entre os números, um resultado chamou atenção: todas as escolas nota 10, nos anos iniciais do ensino fundamental, estão localizadas na região Nordeste. Ao total, foram 21 escolas, uma em Pernambuco, cinco em Alagoas e 15 no Ceará. As 21 escolas nordestinas foram as únicas a obter a pontuação máxima entre todas as escolas públicas do Brasil. O índice é calculado a cada dois anos desde 2007, porém essa foi a primeira vez que o Ideb confere nota máxima a alguma escola. Nos anos anteriores, a maior nota alcançada pelas instituições de ensino era de 9,9. Nos anos finais do ensino fundamental, embora nenhuma escola pública tenha alcançado a nota 10, 12 unidades obtiveram notas superiores a 9,0. Todas essas escolas estão localizadas no Ceará e em Alagoas.

VERGONHA

A proposta de Emenda à Constituição (PEC) que deve livrar os partidos políticos de multas eleitorais – a chamada PEC da Anistia, foi considerada por internautas como “vergonha nacional”. A proposta foi aprovada pelo Senado Federal nesta quinta-feira (15), em dois turnos. No primeiro, foram 51 votos favoráveis e 15 contrários. No segundo, o placar foi 54 a 16. A PEC da Anistia livra os partidos políticos de multas por descumprimento de repasses mínimos para candidaturas negras e cria um perdão amplo para outras irregularidades em prestações de contas eleitorais. . Foram necessárias apenas 24 horas para resolver a tramitação na Casa. A organização Transparência Partidária estima que a anistia chega a cerca de R$ 23 bilhões, se contadas apenas a contas pendentes de julgamento entre 2018 e 2023.

