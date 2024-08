Em junho, os pré-candidatos a prefeito de Manaus garantiam que a campanha só começaria mesmo, de fato. Depois do boi de Parintins.

O boi passou e a campanha não esquentou. Agora, eles garantem que a corrida à prefeitura só começaria mesmo, pra valer, neste sábado (3) quando tiveram início as convenções, quando os partidos políticos e federações partidárias deliberaram sobre coligações e escolheram candidatas e candidatos que disputarão o pleito de outubro. Evento previsto no calendário eleitoral, as convenções partidárias são reuniões de filiados a uma determinada agremiação para julgamento de assuntos de interesse do grupo e podem acontecer até o dia 5 de agosto.

A convenção poderá ser feita de forma presencial, virtual ou híbrida. Nela, serão selecionados os candidatos e candidatas para concorrer aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador.

Depois de definidas as candidaturas, as legendas têm até 15 de agosto para requerer à Justiça Eleitoral o registro dos nomes escolhidos.

Marcelo mune a esquerda

Pré-candidato a prefeito de Manaus, Marcelo Ramos (PT), está conseguindo um feito que até pouco tempo era considerado quase impossível: unir a esquerda no Amazonas.

*

Como se sabe partidos como PT, PcdoB, PSB e PDT quase sempre caminharam à distância e, em alguns casos, com seus líderes se alfinetando nos bastidores.

Tijolo por tijolo

Com o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marcelo saiu montando peça por peça, conversando, ouvindo – o que é mais importante –, recuando quando precisava e avançando quando sentia que era o momento.

*

Hoje já reforçam a caminhada do petista partidos históricos, entre eles o PDT, PcdoB, PV, Rede, Psol e Solidariedade.

PSB e PSDB na direita

Só quem vai ficar de fora é o PSB e o PSDB, partidos que um dia já engrossaram as fileiras da esquerda.

Ambos, por mais incrível que possa parecer, hoje estão apoiando candidatos bolsonaristas.

Sarafa ao lado de Menezes

É o caso do ex-prefeito Serafim Corrêa (PSB) que hoje apoia a candidatura de Roberto Cidade (UB), que é apoiado pelo governador bolsonarista Wilson Lima (UB) e tem como vice um bolsonarista roxo, o coronel Menezes ( Progressistas).

Tucano em ninho bolsonarista

Em algumas capitais, o PSDB já está coladinho em candidatos do PL, acredita?

Em Manaus, o grande exemplo disso é ex-prefeito Arthur Virgílio (PSDB). Considerado o maior símbolo tucano, hoje ele é bolsonarista assumido, coisa que até pouco tempo ninguém imaginaria.

Plínio é, mas mão é

O mesmo acontece com o senador Plínio Valério (tucano rachado com Arthur), que defende todas as pautas bolsonaritas, bate todo dia no Lula, mas jura de pés juntos que não quer papo com o imbrochável.

Então, tá!

O mais econômico do Brasil

O deputado Amom Mandel (Cidadania) está em seu primeiro mandato.

Mas vem colecionando “ medalhas” que muitos políticos que estão no Congresso há nãos nunca conquistaram.

*

Por exemplo, agora mesmo, pelo segundo ano consecutivo, ele foi reconhecido como o parlamentar mais econômico do Brasil, de acordo com levantamento feito pelo Congresso em Foco.

Segurando a babita

No primeiro semestre deste ano, Amom utilizou apenas R$ 16.419,84 de uma extracota destinada à compra de passagens aéreas para atividades relacionadas ao mandato, nos trechos de Manaus e Brasília.

Fátima do Tubarão

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou julgamento, nesta sexta-feira (2), de ação penal contra Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, idosa conhecida como Fátima de Tubarão (SC).

*

A idosa, de 67 anos, é acusada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes foram depredadas e invadidas.

Cocô no STF

Vídeos mostrando Fátima de Tubarão nos atos antidemocráticos viralizou nas redes sociais. Nas imagens, a idosa falou coisas como “guerra”, “quebrando tudo” e “pegar o Xandão”, em referência a Moraes.

*

Em conversa com outras pessoas, também disse ter defecado em banheiro do STF.

Xandão não perdoa

Fátima foi presa pela PF ainda em janeiro de 2023, numa das fases da operação Lesa Pátria, que investiga suspeitos de participação nos atos golpistas de 8/1.

Alexandre de Moraes, votou por condenação a 17 anos e pagamento de multa coletiva de R$ 30 milhões.

Moro acusado de racismo

O deputado estadual paranaense Do Carmo (União Brasil-PR) revelou ter sofrido racismo por parte do senador Sergio Moro (União Brasil-PR) nesta sexta-feira (2) em Maringá, no Paraná.

Ele anunciava a desistência da candidatura à Prefeitura da cidade quando fez a revelação acerca do episódio.

Único negro

Ainda na coletiva de imprensa ele disse ter sofrido “racismo estrutural” de um membro do União Brasil.

— Tínhamos condições de levar ao segundo turno para melhorar o debate na cidade e, sem motivo, a pessoa pede para que você retire a candidatura, eu era a única pessoa negra…, — disse Do Carmo

É ele mesmo

Um repórter interrompeu a entrevista de Do Carmo e perguntou:

— Essa pessoa era o senador Sergio Moro?

— Sim, essa pessoa é o Sergio Moro. E sem motivo para eu ser retirado. Por que na época da sua campanha eu servia e agora não sirvo? Hoje estou muito magoado–, declarou o deputado estadual.

Papai de camarote

Em comemoração ao Dia dos Pais, o Millennium Shopping vai sortear quinze pares de ingressos para o Camarote Stage do show do Soweto, que vai acontecer em Manaus no dia 14 de setembro.

*

Poderão participar do sorteio os clientes que realizarem a partir de R$200,00 em compras entre os dias 1° e 16 de agosto.

BB vai continuar…

Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) abriu negociação com o Banco do Brasil (BB) para a renovação do contrato de patrocínio da instituição, hoje estabelecido em R$ 61 milhões.

As informações são de Mônica Bergano, da Folha.

…bancando o vôlei

A instituição patrocina o vôlei há 34 anos, de forma ininterrupta.

O contrato vigente termina em abril de 2025. Mas as tratativas para que ele seja renovado são longas, e por isso já foram abertas.

ÚLTIMA HORA

“EU AMO MEU TRABALHO DE NEGRA” – Simone Biles dá no olho de Donald Trump

A bicampeã olímpica de ginástica artística, Simone Biles, respondeu nesta sexta-feira (2) a uma declaração controversa do ex-presidente e candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. Em uma publicação nas redes sociais, Biles escreveu: “Eu amo meu trabalho de negra”, em aparente resposta a comentários de Trump feitos durante o debate presidencial de 27 de junho.

Na ocasião, Trump fez uma referência depreciativa aos “black jobs” (empregos de negros), afirmando que “eles (os norte-americanos) estão aceitando empregos negros e hispânicos, e você ainda não sabe, mas verá um momento que será o pior da nossa história”.

*

A declaração gerou críticas imediatas e foi questionada novamente durante encontro do candidato republicano com a Associação Nacional de Jornalistas Negros em Chicago na última quarta-feira (31).

Membros da associação pediram que ele esclarecesse o que queria dizer com “emprego de negro”. O ex-presidente tentou desconversar.

ORGULHO

Beatriz Souza: risos e lágrimas após a medalha de ouro, a primeira do Brasil

Aos 26 anos e em sua estreia nas Olimpíadas, Beatriz Souza garantiu a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Nesta sexta-feira (2), a judoca superou a israelense Raz Hershko na categoria +78kg do judô feminino. E para completar, Bia ainda se tornou a primeira brasileira campeã olímpica em provas individuais.

— É inexplicável. É uma das melhores coisas do mundo. Eu consegui. Deu certo, mãe. Eu consegui. Foi pela avó. É para a avó, mãe. Eu amo vocês mais do que tudo. Eu amo vocês. Obrigada –, disse chorando de alegria com a conquista.

VERGONHA

Os pimpolhos do Jair Bolsonaro, leia-se 01,02,03 e 04 continuam aprontando e não acontece nada. O último a aprontar foi o 02, Eduardo Bolsonaro (PL), que publicou um vídeo manipulado, onde o assessor especial da Presidência, Celso Amorim dá um abraço prolongado com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, rodeado por desenhos de corações e acompanhado de música romântica. A Advocacia-Geral da União (AGU) planeja acionar a rede social X, do bilionário Elon Musk, para remover um vídeo falso postado pelo filho do ex-presidente. Na rede social, usuários adicionaram um alerta, contextualizando que o vídeo foi gerado por inteligência artificial. Amorim afirmou que o vídeo é “falso” e “totalmente manipulado”.

OUTRAS PALAVRAS