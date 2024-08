O Avante realizou, na noite deste sábado, 3 de agosto, a maior convenção partidária das eleições deste ano. A chapa encabeçada pelo prefeito David Almeida, tendo como candidato a vice o ex-secretário municipal Renato Junior, reuniu 40 mil pessoas no Espaço Via Torres, no Parque das Laranjeiras.

No evento de oficialização da candidatura à reeleição de David Almeida no comando da administração de Manaus, prestigiaram a grande festa os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, líderes do PSD e MDB, respectivamente. Também compõem o arco de aliança DC e Agir.

O evento contou ainda com a apresentação dos 210 candidatos dos partidos aliados. Eles concorrem as 41 vagas de vereadores na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

O prefeito iniciou o discurso à multidão relembrando a trajetória política. Ele destacou os apoios da bancada federal que a gestão têm recebido ao longo dos últimos anos, em especial em emendas, e ainda frisou que, desde que assumiu o comando da cidade, Manaus vive um processo de mudança e avanços, muitos históricos na prestação dos serviços públicos.

“Todos os problemas nos prepararam para superar os revezes que surgiram na gestão, como as queimadas, a enchente, a maior seca da história do nosso Estado. E onde estava o prefeito? Com o povo. E onde estavam os que hoje são candidatos? Estavam fazendo memes. Não respondo a eles. A minha resposta é o meu trabalho, são as melhorias que essa cidade tem alcançado”, afirmou David.

O prefeito seguiu elencando feitos da gestão, destacando que os servidores municipais não fizeram greves nos últimos anos porque recebem os pagamentos em dia. O Asfalta Manaus e o Parque Gigantes da Floresta, entre outras entregas, também ganharam destaque no discurso do prefeito.

“Manaus tem muitos problemas, é uma cidade grande. E por isso estamos aqui te pedindo uma nova oportunidade. Enquanto estão falando em mudança, eu digo que a mudança já começou e precisamos continuar escrevendo essa história”, destacou David Almeida.

Vice que também veio do povo

Antes do prefeito falar, Renato Junior também contou um pouco sobre sua trajetória, pontuando o trabalho como feirante e em como isso impactou sua função à frente da Secretaria Municipal de Feiras e Mercados e, posteriormente, na pasta de Infraestrutura.

“Hoje marca o dia que recebi a maior honra da minha vida. Sou candidato a vice-prefeito da cidade em que nasci, trazido pelo prefeito que mais trabalha e mais entrega. Nem nos melhores sonhos imaginei que ia receber este convite. Isto só foi possível porque o prefeito é um homem que veio do povo, que sabe o que é desafio”, relatou Renato, que acrescentou:

“Do lado daqui está o trabalho, a verdade e o compromisso. Aqui tem o povo que chegou à Prefeitura. Vou estar em todos os cantos desta cidade, mostrando esta gestão dinâmica para o povo de Manaus”.

Omar e Braga: “David é o melhor para Manaus”

Os senadores Omar Aziz (PSD) e Eduardo Braga (MDB) estiveram no palanque da convenção ao lado de David Almeida e Renato Junior. Os dois parlamentares foram diretos em afirmar que o nome de David é a melhor opção para a Prefeitura de Manaus.

“Estou aqui, acima de tudo, porque David é o melhor nome para Manaus. Nossa bancada estará com David e não é por favor, mas é nossa obrigação estar ao lado do nosso povo. Que você e o Renato mostrem para a população que sempre podemos fazer mais”, disse Omar.

“Tenho certeza de que o David é o melhor nome para Manaus. Ele está conseguindo – com apoio da bancada federal e do Governo Federal – fazer com que Manaus volte a sonhar com projetos que são importantes para o povo”, reforçou Braga, destacando programas como o Minha Casa, Minha Vida. “Com David reeleito, teremos uma Manaus que garanta uma vida melhor para o povo mais humilde”.

