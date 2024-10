Um deslizamento de terra no Porto de Terra Preta, em Manacapuru, na Região Metropolitana de Manaus – 80 km da capital do Amazonas, deixou uma criança desaparecida e sete feridos, no final da tarde desta segunda-feira (7). O Corpo de Bombeiros enviou equipes de mergulho para auxílio na busca por possíveis desaparecidos e Marinha enviou embarcações e um helicóptero para o local.

A área do porto fica nas margens do Rio Solimões e sofreu o fenômeno conhecido como “Terras caídas”, que acontece quando a terra desmorona no leito do rio. É um fenômeno comum na região amazônica, principalmente nos rios Solimões e Amazonas, ainda em formação e durante o período de estiagem.

No ano passado, aconteceu um desabamento em uma comunidade ribeirinha na cidade de Beruri, quando foram registradas 5 mortes e mais de 200 pessoas atingidas.

Uma casa flutuante foi arrastada pela desmoronamento de terra nas imagens gravadas por tripulantes de uma embarcação que passava no momento do acidente – veja vídeo acima. Um carro foi engolido pela cratera que se formou na margem no rio e casas são ameaçadas.

A Prefeitura de Manacapuru divulgou uma nota no Instagram (veja abaixo) atualizando o nome de pessoas que os familiares informaram que estão desaparecidas, com idades entre 6 e 64 anos. Também orienta a população que entre em contato com a Defesa Civil do município pelo telefone (92) 99383-1184. A prefeitura também informa que as sete pessoas foram atendidas no hospital da cidade com ferimentos leves.Veja abaixo a relação de nomes:

Possíveis Desaparecidos (segundo familiares):

1. Carlos Anderson – 22 anos

2. Israel Meireles – 08 anos

3. Letícia Correia de Queiroz – 06 anos

4. Bruno – Profissão Gari

5. Isaque Fernandes Gomes – 26 anos

6. Jorge Facondi – 64 anos (pescador)

Informamos aqui ainda, o nome das vítimas atendidas pelo hospital com ferimentos leves:

1. Luiz Fabiano da Trindade

2. London Correia de Queiroz

3. Laila Correia de Queiroz

4. Maria Souza Queiroz

5. Jordana Naiara

6. Marcelo de Carvalho

7. Luiz Antonio Sales

“Até agora nós temos efetivamente uma criança desaparecida. Pedimos à população de Manacapuru que, caso perceba que algum parente está desaparecido ou suspeite dele estar aqui [no porto] e não consiga contato, compareça à delegacia para registrar a ocorrência. Assim, poderemos conduzir um trabalho profissional e evitar a geração de pânico na sociedade”, disse o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Marcos Vinícius.

O Corpo de Bombeiros informou que a criança desaparecida estava em uma estrutura flutuante com o pai e outros três irmãos no momento do desabamento.

“O pai conseguiu resgatar os outros três filhos que estavam com ele, mas, infelizmente, não conseguiu retirar essa criança. Ela pode estar soterrada, mas estamos trabalhando com a melhor hipótese: torcemos para que ela não esteja sob os escombros e que, na verdade, esteja se deslocando pelo rio ou em algum lugar onde possamos encontrá-la com vida”, afirmou o coronel Menezes.

A Marinha do Brasil informou em nota que deslocou embarcações da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC) e da Flotilha do Amazonas assim como um helicóptero do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Noroeste (EsqdHU-91), equipes médicas e fuzileiros navais para prestarem apoio. A Marinha também disse que irá abrir um inquérito para apurar as causas e circunstâncias do acidente.

VEJA COMO FICOU O PORTO APÓS O DESMORANAMENTO:

