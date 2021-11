Avalie o post

Manaus – Os funcionários precisaram ser retirados com urgência da fábrica ”Rio Limpo”, que está em chamas na manhã desta quarta-feira (17). A fábrica de reciclagens está localizada na avenida Autaz Mirim, no bairro Armando Mendes, zona Leste de Manaus.

De acordo com informações preliminares, é possível avistar muita fumaça saindo de um dos galpões da empresa.

Populares que passam pelo local relatam o desespero dos funcionários sendo retirados da empresa e alegam que o incêndio é de alta proporção e está se espalhando.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), foi acionado para atender a ocorrência e após todo o trabalho, as chamas foram contidas.

A Rio Limpo Indústria e Comércio de Resíduos LTDA, vem comunicar as autoridades e a população em Geral, que na data de 17 de Novembro de 2021, ocorreu um incêndio nas suas instalações, ocasionando apenas danos materiais. A empresa está investigando as suas causas.

O sinistro já foi totalmente controlado pelo corpo de bombeiros, e tão logo seja concluída a perícia nas instalações, informará os resultados. Ressaltamos que a empresa segue rigorosas normas de segurança, cumprindo com todos os requisitos para execução de suas tarefas.

Veja os vídeos:



