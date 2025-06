Visuliazação: 0

Com o compromisso de tornar Manaus uma referência nacional em sustentabilidade urbana, o prefeito David Almeida deu início, nesta terça-feira, 3/6, à programação do “Junho Verde – Manaus Mais Ambiental”. O pontapé foi dado no bairro Novo Aleixo, na zona Norte da capital, com uma ação de plantio simbólico que reforça um marco histórico, mais de 12 mil mudas plantadas apenas nos primeiros cinco meses deste ano.

“Estamos mostrando resultados concretos. Cada muda plantada representa um impacto direto na redução das ilhas de calor, na melhoria da qualidade do ar e no equilíbrio ambiental da nossa cidade”, destacou o prefeito.

A meta, segundo ele, é encerrar o ano com pelo menos 15 mil novas árvores na cidade, dobrando o volume registrado em todo o ano anterior. Para isso, a prefeitura investe em tecnologia e inovação. “Apresentamos hoje um equipamento moderno que vai acelerar o ritmo de plantio, abrindo covas mecanizadas com maior profundidade. E vamos além, buscamos uma máquina de transplante para inserir árvores grandes em áreas urbanas, o que vai acelerar o reflorestamento”, completou David Almeida.

Durante a ação, também foi assinada a Carta Compromisso de adesão ao programa “Meu Município pelos ODS”, promovido pelo governo federal. Com isso, Manaus passa a integrar o seleto grupo de 50 cidades brasileiras que assumem o protagonismo na implementação da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

“Já vínhamos nos destacando com políticas sustentáveis e fomos reconhecidos nacionalmente. Agora ampliamos ainda mais nossas possibilidades de atuação com planejamento, indicadores e cooperação técnica”, afirmou o prefeito.

Entre as 18 espécies selecionadas para o plantio no Novo Aleixo estão o buriti, ingá-cipó e munguba. A escolha do local se deve à importância estratégica da área, que já recebeu intervenções socioambientais como a instalação do parque Gigantes da Floresta.

Além do plantio, o prefeito lançou o desafio para um novo programa envolvendo educação, meio ambiente e logística reversa. A proposta é engajar os mais de 250 mil alunos da rede municipal em ações relacionadas aos resíduos recicláveis, especialmente garrafas PET, com apoio das empresas fabricantes. “Eles produzem, poluem e lucram. Agora também vão ter que colaborar. Vamos propor uma legislação para que parte desse lucro vá para o Fundo Municipal de Meio Ambiente, permitindo que as escolas recebam incentivos para atuar na coleta seletiva”, declarou.

O titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudança do Clima (Semmasclima), Fransuá Matos, destacou a dimensão internacional da agenda. “Manaus foi uma das únicas cidades brasileiras com projetos aprovados pelo Programa da ONU para o Meio Ambiente (Pnuma), ao lado de Curitiba. Já defendemos esses projetos na África do Sul, e este mês vamos apresentar os resultados à população”, explicou.

Fransuá também ressaltou o avanço da arborização urbana. “Plantamos em cinco meses quase três vezes mais do que o ano inteiro de 2024. Isso graças à mecanização e ao uso de tecnologias como o hidrogel, que aumenta a taxa de sobrevivência das mudas no nosso verão amazônico”, completou.

O secretário municipal de Educação, Júnior Mar, celebrou a parceria intersetorial. “Estamos integrando educação e meio ambiente de forma prática e transformadora. No Dia Mundial do Meio Ambiente, vamos realizar a maior doação de mudas da história da cidade, com 10 mil unidades distribuídas em escolas de todas as zonas”, informou.

Campanha

A programação do “Junho Verde” segue até o fim do mês com diversas atividades abertas ao público. Entre os destaques estão a apresentação dos planos municipais de Ação Climática, Saneamento Básico e Redução de Riscos e Desastres, oficinas técnicas, campanhas de combate às queimadas e ações de limpeza em igarapés. A programação completa está disponível no link: bit.ly/ManausMaisAmbiental.

A população também participou da abertura do evento. O estudante de Agropecuária Joabe Souza aprovou a iniciativa. “É uma ação importante. A prefeitura mostrando sua força para ajudar o meio ambiente e nas soluções climáticas”, destacou ao receber uma muda no Novo Aleixo.

Com resultados concretos e novas metas ambiciosas, a Prefeitura de Manaus consolida sua gestão ambiental como uma das mais atuantes do país e dá um passo decisivo para transformar a capital em uma cidade mais verde, resiliente e comprometida com o futuro.