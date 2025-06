Visuliazação: 0

Manaus sediará, no período de 10 a 12 de junho de 2025, das 9 às 18h, a “I Conferência Internacional de Direito Climático da Escola Superior de Magistratura do Amazonas”. O evento, organizado pela Escola Superior da Magistratura do Amazonas – Esmam, em parceria com o Centro Euro-Americano de Pesquisa em Políticas Constitucionais (CEDEUAM), da Universidade de Salento (Itália), contará com a participação de renomados professores de vários países e autoridades e terá como tema central: “Emergência Climática e Ciência: a responsabilidade do Estado, do direito, da economia e da educação na concretização da Agenda 30”.

A programação, que acontecerá no Auditório do TCE-AM, é aberta à participação de toda a sociedade amazonense. O objetivo é debater sobre a Agenda 30 e as mudanças climáticas, bem como apresentar iniciativas pertinentes e relevantes sobre a necessidade de impulsionar a transformação e não somente a adaptação do Planeta, no que tange às mudanças climáticas e ambientais, oportunizando assim ao Estado do Amazonas representar-se nos debates da COP 30 de 2025.

A Conferência contará com a presença de professores da Universidade Agostinho Neto de Luanda – Angola; da Universidad Católica Santiago de Guayaquil – Equador; da Universidad Fidélitas – Costa Rica; da Universidade de Salento – Itália; da Universidade de Blumenau – Santa Catarina e da Universidade Federal de Minas Gerais – Minas Gerais.

Inscrições

As inscrições para o evento poderão ser realizadas por meio do Ambiente Virtual (AVA) da Esmam, no link https://esmam.tjam.jus.br/moodle_esmam/

Informações: [email protected]