Jogador retorna ao clube após cinco anos, mas só deve estrear em 2022, por conta do fechamento da janela de transferências

Barcelona – O lateral-direito Daniel Alves foi aprovado nos exames médicos realizados na manhã desta segunda-feira (15) e, a partir das 14h (horário de Brasília), poderá treinar com os companheiros de Barcelona no treino que será comandado pelo técnico Xavi Hernández.



O brasileiro chegou ao Hospital de Barcelona feliz e brincando com a imprensa: “Estavam com saudades? Eu sempre surpreendo”, comentou.

Após duas horas de exames, o jogador, de 38 anos, deixou o hospital dizendo que será “jovem para sempre”. Poucos minutos depois, o clube catalão anunciou que a apresentação de Daniel Alves como reforço ocorrerá na quarta-feira, no Camp Nou, em evento aberto ao público.

O jogador voltará a vestir a camisa do Barcelona cinco anos após a sua despedida. Como ele não poderá ser inscrito até a abertura do mercado de transferências de inverno, a reestreia só poderá acontecer a partir do fim de semana de 2 de janeiro, na partida contra o Mallorca, pelo Campeonato Espanhol.

