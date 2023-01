Em 63% das famílias brasileiras, os custos com os veículos são a segunda maior despesa do orçamento, atrás apenas de alimentação (72%) e à frente de despesas com contas básicas (57%). É o que aponta pesquisa da Serasa realizada em dezembro do ano passado.

O levantamento realizado com 2.067 entrevistados entre os dias 12 e 18 de dezembro de 2022 avalia os impactos dos veículos no bolso do motorista e da família, além de tentar decifrar as tendências de mercado e as relações comportamentais que envolvem o brasileiro e o carro.

Na região Norte, a pesquisa mostra que em 58% dos lares, os custos com os veículos são a terceira maior despesa do orçamento, atrás de alimentação (78%) e contas básicas (63%).

“Entre os motivos para o incremento dos valores, encontra-se o aumento dos gastos com combustíveis, relatado por 48% dos entrevistados. Em contrapartida, para quem diminuiu o uso em relação ao período pré-pandêmico, os novos formatos de trabalho implementados, como o home Office (26%) e o modelo híbrido (22%), aparecem como os principais fatores”, diz o estudo.

A pesquisa segue revelando que dois a cada 10 proprietários ainda não se planejaram para pagar o IPVA 2023, cujo calendário já está correndo desde dezembro.

Entre as funções mais usuais do automóvel para os brasileiros, estão: passeios em fins de semana, compras e tarefas, diárias, locomoção para trabalho ou local deestudo.

A organização financeira ainda aparece como uma questão de conflito para os motoristas: 40% consideram complexo fazer os cálculos para manter um veículo e 32% admitem gastar mais que o planejado.