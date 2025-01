Cristiano Ronaldo está prestes a estender seu vínculo com o Al-Nassr por mais um ano, recebendo um salário superior a 200 milhões de euros. De acordo com a imprensa saudita, a decisão do atleta foi influenciada pela promessa da equipe de realizar investimentos em novas contratações, visando aumentar as chances de conquistar títulos. O novo acordo se estenderá até junho de 2026, o que permitirá que o craque participe da Copa do Mundo de 2026. Desde sua chegada ao Al-Nassr em dezembro de 2022, Ronaldo tem se destacado em campo, acumulando 90 partidas, 81 gols e 18 assistências.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Seu desempenho tem sido fundamental para a equipe, que busca se firmar como uma das principais forças do futebol na Arábia Saudita. Embora tenha sido um dos maiores jogadores da história do futebol, Ronaldo já deixou claro que não tem interesse em assumir cargos como treinador ou presidente de um clube. No entanto, ele não descarta a ideia de se tornar proprietário de uma equipe no futuro, o que poderia abrir novas oportunidades em sua carreira após a aposentadoria.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira