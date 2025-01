O amazonense Thiago Guilherme Nascimento, de 33 anos, foi encontrado morto na segunda-feira (13), em Fortaleza, Ceará. Ele estava desaparecido desde o dia 18 de dezembro de 2024, data em que teve o último contato com a família. O corpo foi localizado com marcas de tiros.

A mãe de Thiago, Francimar Nascimento, compartilhou nas redes sociais o sofrimento pela perda do filho. “Fizeram uma maldade e crueldade enorme com ele”, declarou.

Thiago morava em Fortaleza desde o início de 2024 e deixa dois filhos. A família busca trazer o corpo de volta a Manaus, onde serão realizados o velório e o sepultamento. Em uma publicação nas redes sociais, a mãe de Thiago pediu ajuda para custear o traslado do amazonense.

Até o momento, a família não possui informações sobre as circunstâncias do crime ou sua motivação. As autoridades locais já deram início às investigações para identificar os responsáveis pela morte de Thiago.