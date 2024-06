Após assistir do banco de reservas a derrota portuguesa para a Croácia no final de semana, em jogo preparatório para a Eurocopa, Cristiano Ronaldo deu a resposta que a torcida esperava nesta terça-feira (11). O camisa sete liderou Portugal no amistoso diante da Irlanda e fez dois gols nos 3 a 0 sobre os rivais. O craque foi titular na equipe portuguesa e desde o começo do primeiro tempo já mostrava que estava a fim de jogo. A seleção lusitana balançou as redes aos 18 minutos com João Félix, que já tinha marcado uma vez, mas o gol tinha sido anulado. Logo em seguida, em jogada de bola parada, Portugal quase ampliou. Cristiano Ronaldo bateu falta da intermediária, a bola desviou na barreira e foi na trave. Mas foi no segundo tempo que o atleta de 39 anos, de fato, fez a diferença.

Aos quatro minutos, após receber lançamento de Rubem Alves, o atleta do Al-Nassr pedalou em cima do marcador, achou espaço para o chute, e fez um golaço. Os irlandeses nem tiveram tempo de raciocinar e levou mais um gol. Diego Jota fez jogada pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro. Cristiano Ronaldo concluiu de primeira e ampliou: 3 a 0 aos 14 minutos. Integrante do Grupo F da Eurocopa, Portugal faz a sua estreia na competição enfrentando a República Checa, no dia 18 de junho (próxima terça), em Leipzig. Geórgia e Turquia completam a chave nesta fase inicial da competição. A Ucrânia, que também vai participar do torneio europeu de seleções, foi a campo nesta terça-feira, e goleou a Moldávia por 4 a 0. Os gols do triunfo foram anotados por Yaremchuk, Tsygankov, Dovbyk e Sudakov. Os ucranianos estão no Grupo E ao lado da Romênia, Eslovênia e Bélgica.

*Com informações do Estadão Conteúdo