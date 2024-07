O jogador Cristiano Ronaldo, estrela da seleção de Portugal, está no centro de uma polêmica envolvendo o chamado “marketing de emboscada” durante um jogo da Eurocopa. Essa prática consiste em empresas se associarem a grandes eventos sem pagar por isso, ou seja, sem ter os direitos oficiais de patrocínio. A acusação partiu de Ricardo Fort, ex-chefe de patrocínios globais da Visa e da Coca-Cola, que apontou que Cristiano Ronaldo teria praticado o “marketing de emboscada” durante a partida contra a Eslováquia, válida pelas oitavas de final da Eurocopa. Durante o jogo, Cristiano Ronaldo utilizou um relógio para monitorar seu desempenho em campo. A empresa responsável pelo dispositivo, Whoop, chegou a postar em suas redes sociais um gráfico com a frequência cardíaca do jogador durante a disputa de pênaltis. Segundo Fort, essa prática é considerada ilegal, pois a empresa estaria insinuando uma ligação com o evento (Eurocopa) para se promover, o que vai contra os patrocinadores oficiais do torneio. Ele afirmou que tanto o jogador quanto a empresa devem ser multados caso a investigação seja realizada pela Uefa. Caso a Uefa decida investigar o caso, Cristiano Ronaldo e a Whoop podem enfrentar punições. Um exemplo semelhante ocorreu na Eurocopa de 2012, quando o jogador dinamarquês Nicklas Bendtner exibiu a marca de uma cueca ao comemorar um gol, sendo multado em 80 mil libras e suspenso por um jogo pela seleção. A polêmica não afetará a presença de Cristiano Ronaldo em campo na próxima partida de Portugal contra a França, pelas quartas de final da Eurocopa.

publicado por Tamyres Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA