O astro português Cristiano Ronaldo, vencedor da Bola de Ouro em cinco ocasiões, afirmou nesta sexta-feira (27) que o atacante brasileiro Vinicius Júnior, do Real Madrid, deveria ter recebido o prêmio de melhor jogador do mundo concedido pela revista France Football. A honraria, entregue em outubro, foi conquistada pelo volante espanhol Rodri, do Manchester City, enquanto Vini, apontado como favorito em diversas previsões, ficou com a segunda posição.

“Na minha opinião, ele [Vinícius] merecia ter ganhado a Bola de Ouro. Foi injusto. Eu digo isso aqui, na frente de todos”, declarou Ronaldo durante a cerimônia do Globe Soccer Awards, realizada em Dubai. Embora tenha reconhecido os méritos de Rodri, Cristiano reforçou sua opinião: “Deram para Rodri, ele também merecia, mas acho que deveriam ter dado a Vinícius porque ele ganhou a Champions League.”

A escolha do vencedor da Bola de Ouro é feita por um júri internacional composto por jornalistas especializados. Na mesma cerimônia em Dubai, Vinícius foi eleito o melhor jogador do ano, enquanto o Real Madrid recebeu o prêmio de melhor clube de 2024.

